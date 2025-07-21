Fenerbahçe kaç eleme turu oynayacak? Şampiyonlar ligi tur ve play off tarihleri

Dünyanın her yerinden takip edilen Şampiyonlar Ligi'nde yarış devam ederken bugün Fenerbahçe'nin 3. ön eleme turu rakibi belli oldu. 5-6 Ağustos tarihlerinden birinde rakibi Feyenoord ile sahaya çıkacak.
Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Fenerbahçe 3. turda rakibini yenmesi halinde play off turuna yükselirken gruplar için son aşamaya gelmiş olacak. Sarı lacivertli ekip Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Feyenoord ile 5-6 Ağustos tarihlerinden birinde karşılaşırken, rövanş müsabakalarının tarihi 12-13 Ağustos olarak belirlendi. Sarı lacivertli ekip Feyenoord'u yenmesi halinde play off turuna yükselecek. Fenerbahçe, Süper Lig'i 2. sırada bitirmesi nedeniyle Şampiyonlar Lig'nde direkt olarak katılamadı. FB, lig aşamasına katılmak için 2 eleme turu oynayacak.
Sarı lacivertli ekibin resmi sitesinden yaptığı açıklamada yer alan ifadeler şöyle oldu:
"Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi. Fenerbahçemiz, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu kura çekiminde Hollanda ekibi Feyenoord ile eşleşti. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar 5-6 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 12 veya 13 Ağustos’ta oynanacak. Fenerbahçemiz ilk maçını deplasmanda, rövanş maçını ise Kadıköy’de oynayacak."
Fenerbahçe, lig aşamasına katılmak için 2 eleme turu oynayacak. 3. ön eleme turunda Feyenoord ile karşılaşırken rakibini yenmesi halinde play off turunda mücadele edecek.
Dünyanın her yerinden takip edilen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Bugün çekilen kura çekimi sonrasında ligde play off ve lig aşaması tarihleri belli oldu. İşte takvim:
Birinci Eleme Turu
Kura Çekimi: 17 Haziran 2025
İlk Maçlar: 8-9 Temmuz 2025
Rövanş Maçları: 15-16 Temmuz 2025
İkinci Eleme Turu
Kura Çekimi: 18 Haziran 2025
İlk Maçlar: 22-23 Temmuz 2025
Rövanş Maçları: 29-30 Temmuz 2025
Üçüncü Eleme Turu
Kura Çekimi: 21 Temmuz 2025
İlk Maçlar: 5-6 Ağustos 2025
Rövanş Maçı: 12 Ağustos 2025
Play-off Turu
Kura Çekimi: 4 Ağustos 2025
İlk Maçlar: 19-20 Ağustos 2025
Rövanş Maçları: 26-27 Ağustos 2025
Lig Aşaması
Hafta: 16-18 Eylül 2025
Hafta: 30 Eylül - 1 Ekim 2025
Hafta: 21-22 Ekim 2025
Hafta: 4-5 Kasım 2025
Hafta: 25-26 Kasım 2025
Hafta: 9-10 Aralık 2025
Hafta: 20-21 Ocak 2026
Hafta: 28 Ocak 2026
Eleme Aşaması
Play-off
Kura Çekimi: 30 Ocak 2026
İlk Maçlar: 17-18 Şubat 2026
Rövanş Maçları: 24-25 Şubat 2026
Son 16 Turu
Kura Çekimi: 27 Şubat 2026
İlk Maçlar: 10-11 Mart 2026
Rövanş Maçları: 17-18 Mart 2026
Çeyrek Final
İlk Maçlar: 7-8 Nisan 2026
Rövanş Maçları: 14-15 Nisan 2026
Yarı Final
İlk Maçlar: 28-29 Nisan 2026
Rövanş Maçları: 5-6 Mayıs 2026
Final
30 Mayıs 2026, Puskás Arena - Budapeşte