Fenerbahçe kaç eleme turu oynayacak? Şampiyonlar ligi tur ve play off tarihleri

Dünyanın her yerinden takip edilen Şampiyonlar Ligi'nde yarış devam ederken bugün Fenerbahçe'nin 3. ön eleme turu rakibi belli oldu. 5-6 Ağustos tarihlerinden birinde rakibi Feyenoord ile sahaya çıkacak.

FENERBAHÇE KAÇ ELEME TURU OYNAYACAK?

Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Fenerbahçe 3. turda rakibini yenmesi halinde play off turuna yükselirken gruplar için son aşamaya gelmiş olacak. Sarı lacivertli ekip Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Feyenoord ile 5-6 Ağustos tarihlerinden birinde karşılaşırken, rövanş müsabakalarının tarihi 12-13 Ağustos olarak belirlendi. Sarı lacivertli ekip Feyenoord'u yenmesi halinde play off turuna yükselecek. Fenerbahçe, Süper Lig'i 2. sırada bitirmesi nedeniyle Şampiyonlar Lig'nde direkt olarak katılamadı. FB, lig aşamasına katılmak için 2 eleme turu oynayacak.

FENERBAHÇE KAÇ ÖN ELEME OYNAYACAK ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE?

Sarı lacivertli ekibin resmi sitesinden yaptığı açıklamada yer alan ifadeler şöyle oldu:

"Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi. Fenerbahçemiz, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu kura çekiminde Hollanda ekibi Feyenoord ile eşleşti. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar 5-6 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 12 veya 13 Ağustos’ta oynanacak. Fenerbahçemiz ilk maçını deplasmanda, rövanş maçını ise Kadıköy’de oynayacak."

Fenerbahçe, lig aşamasına katılmak için 2 eleme turu oynayacak. 3. ön eleme turunda Feyenoord ile karşılaşırken rakibini yenmesi halinde play off turunda mücadele edecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY OFF VE LİG AŞAMASI TAKVİMİ

Dünyanın her yerinden takip edilen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Bugün çekilen kura çekimi sonrasında ligde play off ve lig aşaması tarihleri belli oldu. İşte takvim:

Birinci Eleme Turu

Kura Çekimi: 17 Haziran 2025

İlk Maçlar: 8-9 Temmuz 2025

Rövanş Maçları: 15-16 Temmuz 2025

İkinci Eleme Turu

Kura Çekimi: 18 Haziran 2025

İlk Maçlar: 22-23 Temmuz 2025

Rövanş Maçları: 29-30 Temmuz 2025

Üçüncü Eleme Turu

Kura Çekimi: 21 Temmuz 2025

İlk Maçlar: 5-6 Ağustos 2025

Rövanş Maçı: 12 Ağustos 2025

Play-off Turu

Kura Çekimi: 4 Ağustos 2025

İlk Maçlar: 19-20 Ağustos 2025

Rövanş Maçları: 26-27 Ağustos 2025

Lig Aşaması

Hafta: 16-18 Eylül 2025

Hafta: 30 Eylül - 1 Ekim 2025

Hafta: 21-22 Ekim 2025

Hafta: 4-5 Kasım 2025

Hafta: 25-26 Kasım 2025

Hafta: 9-10 Aralık 2025

Hafta: 20-21 Ocak 2026

Hafta: 28 Ocak 2026

Eleme Aşaması

Play-off

Kura Çekimi: 30 Ocak 2026

İlk Maçlar: 17-18 Şubat 2026

Rövanş Maçları: 24-25 Şubat 2026

Son 16 Turu

Kura Çekimi: 27 Şubat 2026

İlk Maçlar: 10-11 Mart 2026

Rövanş Maçları: 17-18 Mart 2026

Çeyrek Final

İlk Maçlar: 7-8 Nisan 2026

Rövanş Maçları: 14-15 Nisan 2026

Yarı Final

İlk Maçlar: 28-29 Nisan 2026

Rövanş Maçları: 5-6 Mayıs 2026

Final

30 Mayıs 2026, Puskás Arena - Budapeşte