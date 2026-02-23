Fenerbahçe Kasımpaşa maç kadrosu, muhtemel 11! FB’de yıldız isim kadroda yok

Fenerbahçe - Kasımpaşa muhtemel 11, maç kadrosu taraftarların gündeminde yer alıyor. Trendyol Süper Lig'de heyecan 23. hafta maçlarıyla birlikte devam ediyor. Haftanın karşılaşmaları kapsamında Galatasaray, Konyaspor deplasmanından 2-0 mağlubiyet ile ayrıldı. Galatasaray'ın yaşadığı puan kaybının ardından büyük bir fırsat yakalayan Fenerbahçe ise bugün kendi evinde Kasımpaşa ile kaşrı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, Kasımpaşa karşısında galibiyet alırsa puan durumunu eşitleyecek. Kritik karşılaşma bugün saat 20.00'de başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre mücadelede hakem Yasin Kol düdük çalacak. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Kasımpaşa maç kadrosu, muhtemel 11'leri araştırılmaya başlandı.

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇ KADROSU

Fenerbahçe'de karşılaşma öncesinde Edson Alvarez ve Milan Skriniar'ın sakatlığı bulunuyor. Edson Alvazer ayak bileğinden geçtiğimiz günlerde ameliyat geçirmişti. Milan Skriniar ise UEFA Avrupa Ligi kapsamında oynanan Nottingham Forest mücadelesinde sakatlanmıştı. İki futbolcu da Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. Kasımpaşa'da ise Hajradinovic'in sakatlığı bulunurken, Winck ise sarı kart cezasından dolayı karşılaşmada oynamayacak.

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MUHTEMEL 11

Fenerbahçe - Kasımpaşa mücadelesinde Milan Skriniar'ın yerine Yiğit Efe Demir'in ilk 11'de başlaması bekleniyor. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun Cante yerine ise İsmail Yüksek'e ilk 11'de forma vereceği tahmin ediliyor. Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının muhtemel 11'leri şöyle:

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Yiğit Efe, Oosterwolde, Mert Müldür, Guendoizi, İsmail Yüksek, Musaba, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca

Kasımpaşa: Gianniotis, Adam Arous, Rodrigo Becao, Nicholas Opoku, Godfried Frimpong, Baldursson, İrfan CAn, Kerem Demirbay, Ben Ouanes, Benedyzcak, Cenk Tosun

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA İSTATİSTİKLERİ, TÜM MAÇLAR

Fenerbahçe ile Kasımpaşa ligin ilk yarısında oynadıkları karşılaşmada 1-1 berabere kalmıştı. İki takım tarihi boyunca ise 47 kere karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 4 tanesinde Kasımpaşa, 38 tanesinde ise Fenerbahçe galibiyet ile ayrıldı. İki takım arasında oynanan 5 mücadele ise beraberlik ile sonuçlandı.