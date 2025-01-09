Fenerbahçe Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe, Kasımpaşa’yı farklı geçti
Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Ziraat Türkiye Kupası ilk maçında Sarı Lacivertli ekip rakibini farklı skorla geçti.
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe kozalarını paylaştı.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele Fenerbahçe rakibini farklı geçmeyi başardı.
FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Uzun süre ZTK’ya katılıp katılmayacağı tartışma konusu olan Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası’nda ilk maçına çıktı.
Kasımpaşa karşısında mücadeleyi Fenerbahçe 3-0'lık skorla kazandı.
FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇ ÖZETİ
Sarı-lacivertli ekip, henüz 2. dakikada En-Nesyri'nin golüyle karşılaşmada öne geçti.
Dakikalar 27'yi gösterdiğinde bu kez sahneye Yusuf Akçiçek çıktı ve farkı 2'ye yükselten golü kaydetti.
Karşılaşmanın skorunu belirleyen sayıyı ise 45+1 dakikada Bartuğ kaydetti.
Bu skorla birlikte Fenerbahçe, kupaya 3 puanla başladı.