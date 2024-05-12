Fenerbahçe Kayserispor maçı berabere biterse, Galatasaray'ın şampiyon olmak için Karagümrük'ü yenmesi gerekiyor

12 May 2024 16:43 - Güncelleme : 12 May 2024 17:06

Trendyol Süper Lig'in 36. hafta maçları kapsamında bugün 96 puanla birinci olan Galatasaray ve 90 puanla ikinci olan Fenerbahçe rakipleri ile saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

2023-2024 şampiyonunun belli olma ihtimalinin olduğu maçlarda taraftarlar Fenerbahçe, Kayserispor ile berabere kalırsa ne olur sorusunun cevabını araştırıyor.

Ayrıca Galatasaray'ın şampiyon olması için gereken ihtimaller de merak ediliyor.

Fenerbahçe bugün Kayserispor ile berabere kalırsa Galatasaray'ın şampiyon olmak için Karagümrük'ü yenmesi gerekiyor.

Sarı-lacivertliler bugün rakibine yenilirse sarı-kırmızılılar berabere kalsa bile şampiyonluğunu ligin bitimine iki hafta kala geçen sene olduğu gibi ilan edecek.

Eğer iki takımda kazanır veya yenilirse, kimin şampiyon olacağı ligin 37. haftası kapsamında oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde belli olacak.