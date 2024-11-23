Fenerbahçe - Kayserispor maçında kimler eksik? Karşılaşmanın muhtemel 11 kadrosu

23 Kasım 2024 15:28 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 15:35

Trendyol Süper Lig'de milli ara sonrası 13. hafta karşılaşmaları başlıyor. 23 Kasım Cumartesi günü oynanacak olan FB - Kayserispor maçı öncesinde kadroda eksik olan oyuncular gündeme geldi.

Bugün maç var mı? 23 Kasım Süper Lig, TFF 3. Lig müsabakalarının saati duyuruldu

Bugün maç var mı? 23 Kasım Süper Lig, TFF 3. Lig müsabakalarının saati duyuruldu

Bugün Süper Lig'de Fenerbahçe​ ile Kayserispor​ karşı karşıya geliyor. Milyonlarca futbolseverin heyecanla beklediği müsabakaya kısa süre kala Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde oynayacak mı merak edildi.

Müsabakanın muhtemel ilk 11'i de netleşti

CENGİZ ÜNDER VE ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ KAYSERİSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Bugün 16.00'da başlayacak olan Kayserispor - FB karşılaşmasına az bir süre kaldı. Kamp kadrosunda Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde yer almadı bu nedenle 3 isim bu akşam forma giymeyecek.

Müsabakanın kamp kadrosu şöyle açıklanmıştı:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, Fred, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR İLK 11 BELLİ OLDU MU?

23 Kasım günü 16.00'da oynanacak olan karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu. Kadro şöyle:

Bellona Kayserispor: Bilal, Gökhan, Mehdi, Kolovetsios, Carole, Hasan Ali, Ramazan, Kartal, Baran Ali, Bahoken, Cardoso

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Samet, Kostic, Mert Hakan, Fred, Amrabat, Oğuz, Tadic, En-Nesyri

FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Bugün oynanacak olan maçın hakemi Direnç Tonusluoğlu olurken RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak.

Müsabakayı takip etmek isteyenler Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV ekranlarından canlı olarak izleyebilecek.