Fenerbahçe - Kayserispor maçının biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı bekleniyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

18 Kasım 2024 13:03 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 13:10

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Kayserispor maçına kısa süre kala maçın biletlerinin satışa çıkacağı gün bekleniyor. 23 Kasım'da gerçekleşecek olan müsabakaya az bir süre kala kulüplerden gelecek olan bilet açıklaması bekleniyor.