Fenerbahçe - Kayserispor maçının biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı bekleniyor
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Kayserispor maçına kısa süre kala maçın biletlerinin satışa çıkacağı gün bekleniyor. 23 Kasım'da gerçekleşecek olan müsabakaya az bir süre kala kulüplerden gelecek olan bilet açıklaması bekleniyor.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı sürüyor. Geçen sezon ligi ikinci sırada kapatan Fenerbahçe, 23 Kasım günü Kayserispor ile mücadele edecek.
Stadyumda maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise FB - Kayserispor maçının ne zaman satışa çıkacağını bekliyor.
FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?
23 Kasım'da Trendyol Süper Lig'de oynanacak olan karşılaşmaya kısa süre kaldı. Binlerce taraftarın akın etmesi beklenen maça az bir süre kala gözler maç biletlerine çevrildi.
Şu an için maç biletleri satışa çıkmazken maçtan 1-2 gün önce Passolig üzerinden satışa çıkması bekleniyor. Biletleri satın almak isteyenler Passolig mobil uygulaması veya internet sitesi üzerinden satın alabilecek.
FB - KAYSERSPOR MAÇI NEREDE, NE ZAMAN?
23 Kasım günü 16.00'da başlayacak olan müsabaka RHG Enertürk Enerji Stadyumu Stadyumu’nda oynanacak.
İzlemek isteyenler BeIN Sports ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.