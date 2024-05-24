Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nu ettiği hakaretler nedeniyle TFF'ye şikayet etti

24 May 2024 19:08 - Güncelleme : 24 May 2024 19:09

Fenerbahçe, Galatasaray'ın futbolcusu Kerem Aktürkoğlu hakkında Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) şikayette bulunduğunu duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüp, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'ı 1-0 yenerek şampiyonluk umutlarını son haftaya taşımıştı.

Maç sonrası, Kerem Aktürkoğlu'nun soyunma odası koridorlarında hakaretler sarf ettiğini iddia eden Fenerbahçe, konuyla ilgili TFF Disiplin Müfettişliği'ne başvuruda bulundu.

Fenerbahçe'nin açıklaması:

"19 Mayıs 2024 Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynadığımız maçın ardından, rakip takım oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun soyunma odası koridorlarında sarf etmiş olduğu hakaretler nedeniyle, Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Müfettişliği'ne şikayet başvurusunda bulunulmuştur. Konu ile ilgili gelişmeler tarafımızca dikkatle takip edilecektir."