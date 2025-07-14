Fenerbahçe kimleri transfer etti? 3 oyuncu tamam, 2 oyuncu yolda

Fenerbahçe’de gelenler gidenler yaz transfer dönemi boyuncu kimleri transfer ettiği merak ediliyor. Fenerbahçe, 2025 yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar üç futbolcuyu renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, transfer piyasasında hareketli günler geçiriyor. Ayrıca, kulübün Asensio ve Skriniar gibi yıldız isimlerle görüşmeleri devam ediyor.

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertliler, kadrosunu güçlendirmek için önemli adımlar atıyor.

FENERBAHÇE KİMLERİ TRANSFER ETTİ 2025?

Fenerbahçe, 2025 yaz transfer döneminde şu ana kadar üç futbolcuyu kadrosuna kattı:

Archie Brown

Tarık Çetin

Jhon Duran

Archie Brown, Belçika’nın Gent takımından 8 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edildi ve oyuncuyla 2028 yılına kadar sözleşme imzalandı. Tarık Çetin, Rizespor’dan bedelsiz olarak Fenerbahçe’ye transfer oldu. Oyuncuyla 2026 yaz transfer dönemine kadar sözleşme imzalandı. Jhon Duran ise Suudi Arabistan’ın Al Nassr takımından 1 yıllığına kiralık olarak Fenerbahçe’ye geldi.

FENERBAHÇE KİMLERE TRANSFER EDECEK?

Fenerbahçe, transfer döneminde Asensio ve Skriniar gibi iki yıldız ismi gündemine aldı. Bu oyuncularla ilgili görüşmeler devam ediyor ve transfer süreçlerinin nasıl sonuçlanacağı merak konusu. Sarı-lacivertliler, özellikle bu iki oyuncuyu kadrosuna katarak hem hücum hem de savunma hattında kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Asensio'nun Fenerbahçe ile anlaşma sağladığı ancak şu anda tatilde olduğu ve tatil sonrası kampa katılırken imza atacağı iddia ediliyor. Yine iddiaya göre Fenerbahçe'nin bu transferi oyuncunun imzayı atmasının ardından duyuracağı ifade ediliyor. Gelen bilgilere göre, Fenerbahçe hem yıldız oyuncu ile hem de kulübü PSG ile anlaşmış durumda.

Fenerbahçe'nin bir diğer transfer etmek istediği oyuncu ise bu sezon sarı-lacivertlilerde kiralık olarak forma giyen deneyimli savunma oyuncusu Skriniar. Oyuncu ve kulübü PSG ile transfer görüşmeleri sürüyor. Bu transferin de gerçekleşmesi durumunda resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.