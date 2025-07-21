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 | Hüseyin Bahcivan

Fenerbahçe kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri belli oluyor

Fenerbahçe bu sezon ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek. 3. eleme turundan Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olan sarı-lacivertlilerin kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağı ise merak ediliyor. UEFA, Şampiyonlar Ligi kura çekiminin saatini duyurdu.

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Fenerbahçe kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri belli oluyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 09:04
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 09:04

Süper Lig'in 2024-2025 sezonunu ikinci sırada tamamlayan , bu sezon ülkemizi 'nde temsil edecek. 3. eleme turundan turnuvaya dahil olacak olan sarı-lacivertliler 2 takım ile karşı karşıya gelecek. İki takımı da mağlup etmesi durumunda Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanacak. Mağlubiyet ile ayrılması durumunda ise sarı-lacivertliler UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecekler.

Taraftarlar tarafından Fenerbahçe kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağı ise merak ediliyor.

Fenerbahçe kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri belli oluyor

FENERBAHÇE KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

UEFA tarafından yapılan açıklamaya göre UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. eleme turu kura çekimi bugün İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek. Türkiye saati ile 13.00'te başlayacak olan kura çekiminin ardından Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kesinlik kazanacak.

Fenerbahçe kura çekiminin ardından , veya -Panathinaikos eşleşmesinin kazananı ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri belli oluyor

FENERBAHÇE KURA ÇEKİMİ NEREDE İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe'nin de rakibinin belli olacağı Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu kura çekimi UEFA'nın resmi internet sitesinden canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Kura çekiminin ardından devler liginde 3. ön eleme turunda yer alacak olan tüm takımların eşleşmeleri belli olacak.

ETİKETLER
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#club brugge
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#Fenerbahçe
#Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu
#Uefa Kura Çekimi
#Aktüel
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