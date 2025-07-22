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 | Hüseyin Bahcivan

Fenerbahçe Lazio maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Sarı-lacivertliler Kadıköy'de Serie A ekibiyle karşı karşıya gelecek

Fenerbahçe, Serie A ekiplerinden Lazio ile Kadıköy'de hazırlık maçı oynayacak. Sarı-lacivertlilerin son hazırlık maçını stadyumdan izlemek isteyen taraftarlar maç biletlerinin fiyatlarını araştırmaya başladı. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Lazio maç biletleri ne zaman satışa çıkacağı merak ediliyor. Gözler sarı-lacivertli kulüpten gelecek duyuruya çevrildi.

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Fenerbahçe Lazio maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Sarı-lacivertliler Kadıköy'de Serie A ekibiyle karşı karşıya gelecek
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 16:29
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 16:29

Teknik direktör Jose Mourinho liderliğinde yeni sezon hazırlıklarına Portekiz'de devam eden , 27 Temmuz'da İstanbul'a geri dönecek. İstanbul'da ise 'de karşısında son hazırlık maçına çıkacak.

30 Temmuz 2025 Çarşamba günü oynanacak olan Fenerbahçe - Lazio maçının biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı ise gündem oldu.

Fenerbahçe Lazio maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Sarı-lacivertliler Kadıköy'de Serie A ekibiyle karşı karşıya gelecek

FENERBAHÇE - LAZİO MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe - Lazio maçının biletleri henüz satışa çıkmadı. Konuyla ilgili sarı-lacivertli kulübün karşılaşmanın tarihinin yakınlaşmasıyla birlikte açıklama yapması bekleniyor.

Genel olarak Fenerbahçe'nin karşılaşmalarının biletleri 3 gün önceden satışa sunuluyor. Bu kapsamda Lazio maçının biletlerinin 27 Temmuz Pazar günü satışa çıkacağı tahmin ediliyor.

Fenerbahçe Lazio maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Sarı-lacivertliler Kadıköy'de Serie A ekibiyle karşı karşıya gelecek

FENERBAHÇE - LAZİO MAÇ BİLETLERİ NE KADAR?

Fenerbahçe - Lazio maçının biletleri de henüz açıklanmadı. Sarı-lacivertlilerin ilerleyen günlerde yapacağı satış duyurusuyla birlikte biletlerin fiyatları da açıklanacaktır. Konuyla ilgili Fenerbahçe tarafından resmi bir açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

ETİKETLER
#Futbol
#bilet
#kadıköy
#lazio
#mac
#Fenerbahçe
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