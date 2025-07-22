Fenerbahçe Lazio maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Sarı-lacivertliler Kadıköy'de Serie A ekibiyle karşı karşıya gelecek

Teknik direktör Jose Mourinho liderliğinde yeni sezon hazırlıklarına Portekiz'de devam eden Fenerbahçe, 27 Temmuz'da İstanbul'a geri dönecek. İstanbul'da ise Kadıköy'de Lazio karşısında son hazırlık maçına çıkacak.

30 Temmuz 2025 Çarşamba günü oynanacak olan Fenerbahçe - Lazio maçının biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı ise gündem oldu.

FENERBAHÇE - LAZİO MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe - Lazio maçının biletleri henüz satışa çıkmadı. Konuyla ilgili sarı-lacivertli kulübün karşılaşmanın tarihinin yakınlaşmasıyla birlikte açıklama yapması bekleniyor.

Genel olarak Fenerbahçe'nin karşılaşmalarının biletleri 3 gün önceden satışa sunuluyor. Bu kapsamda Lazio maçının biletlerinin 27 Temmuz Pazar günü satışa çıkacağı tahmin ediliyor.

FENERBAHÇE - LAZİO MAÇ BİLETLERİ NE KADAR?

Fenerbahçe - Lazio maçının biletleri de henüz açıklanmadı. Sarı-lacivertlilerin ilerleyen günlerde yapacağı satış duyurusuyla birlikte biletlerin fiyatları da açıklanacaktır. Konuyla ilgili Fenerbahçe tarafından resmi bir açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.