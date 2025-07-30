Fenerbahçe Lazio maç kadrosu! FB Lazio muhtemel ilk 11'leri belli oldu

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında toplam 5 hazırlık maçı oynadı. Bu karşılaşmalarda 3 galibiyet ve birer beraberlik ve mağlubiyet alan sarı-lacivertliler bugün son hazırlık maçına çıkacak.

Kadıköy'de oynanacak olan hazırlık maçında Fenerbahçe, Serie A ekiplerinden Lazio ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmada sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. turu kapsamında oynayacakları Feyenoord maçı öncesi son kritik bir prova gerçekleştirecek.

Taraftarlar tarafından ise Fenerbahçe - Lazio maç kadrosu ve muhtemel ilk 11'leir araştırılıyor.

FENERBAHÇE - LAZİO MAÇ KADROSU

Kritik prova öncesinde Fenerbahçe'de üç futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Karagümrük maçında sakatlanan Anderson Talisca, Rodrigo Becao ve İsmail Yüksek karşılaşmada oynamayacak.

Lazio tarafında ise aynı Fenerbahçe'de olduğu gibi 3 ism sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada oynamayacak. Samuel Gigot, Gustav Isaksen ve Patric hazırlık maçında forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE - LAZİO MUHTEMEL İLK 11

Fenerbahçe - Lazio maçının ilk 11'inin şöyle olması bekleniyor:

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Fred, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Jhon Duran

JHON DURAN FENERBAHÇE - LAZİO MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Teknik direktör Jose Mourinho'nun şans vermesi durumunda sarı-lacivertlilerin yeni transferi Jhon Duran'ın, Lazio hazırlık maçında ilk 11'de yer alması bekleniyor. Karşılaşmanın saatinin yakınlaşmasıyla birlikte iki takımın da kadrolarının açıklanması bekleniyor.