Fenerbahçe Lazio maç kadrosu! FB Lazio muhtemel ilk 11'leri belli oldu

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında toplam 5 hazırlık maçı oynadı. Bu karşılaşmalarda 3 galibiyet ve birer beraberlik ve mağlubiyet alan sarı-lacivertliler bugün son hazırlık maçına çıkacak.
Kadıköy'de oynanacak olan hazırlık maçında Fenerbahçe, Serie A ekiplerinden Lazio ile karşı karşıya gelecek.
Karşılaşmada sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. turu kapsamında oynayacakları Feyenoord maçı öncesi son kritik bir prova gerçekleştirecek.
Taraftarlar tarafından ise Fenerbahçe - Lazio maç kadrosu ve muhtemel ilk 11'leir araştırılıyor.
Kritik prova öncesinde Fenerbahçe'de üç futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Karagümrük maçında sakatlanan Anderson Talisca, Rodrigo Becao ve İsmail Yüksek karşılaşmada oynamayacak.
Lazio tarafında ise aynı Fenerbahçe'de olduğu gibi 3 ism sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada oynamayacak. Samuel Gigot, Gustav Isaksen ve Patric hazırlık maçında forma giyemeyecek.
Fenerbahçe - Lazio maçının ilk 11'inin şöyle olması bekleniyor:
Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Fred, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Jhon Duran
Teknik direktör Jose Mourinho'nun şans vermesi durumunda sarı-lacivertlilerin yeni transferi Jhon Duran'ın, Lazio hazırlık maçında ilk 11'de yer alması bekleniyor. Karşılaşmanın saatinin yakınlaşmasıyla birlikte iki takımın da kadrolarının açıklanması bekleniyor.