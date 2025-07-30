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 | Hüseyin Bahcivan

Fenerbahçe Lazio maç kadrosu! FB Lazio muhtemel ilk 11'leri belli oldu

Fenerbahçe Lazio maç kadrosu karşılaşmanın başlamasına saatler kala gündem oldu. Sarı-lacivertliler bugün Kadıköy'de son hazırlık maçına çıkacak. Karşılaşmada yeni transfer Jhon Duran'ın ilk 11'de başlaması bekleniyor. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Lazio muhtemel ilk 11'leri merak ediliyor.

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Fenerbahçe Lazio maç kadrosu! FB Lazio muhtemel ilk 11'leri belli oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 17:01
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 17:02

yeni sezon hazırlıkları kapsamında toplam 5 oynadı. Bu karşılaşmalarda 3 galibiyet ve birer beraberlik ve mağlubiyet alan sarı-lacivertliler bugün son hazırlık maçına çıkacak.

Kadıköy'de oynanacak olan hazırlık maçında Fenerbahçe, Serie A ekiplerinden ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Lazio maç kadrosu! FB Lazio muhtemel ilk 11'leri belli oldu

Karşılaşmada sarı-lacivertliler, 3. turu kapsamında oynayacakları Feyenoord maçı öncesi son kritik bir prova gerçekleştirecek.

Taraftarlar tarafından ise Fenerbahçe - Lazio maç kadrosu ve muhtemel ilk 11'leir araştırılıyor.

Fenerbahçe Lazio maç kadrosu! FB Lazio muhtemel ilk 11'leri belli oldu

FENERBAHÇE - LAZİO MAÇ KADROSU

Kritik prova öncesinde Fenerbahçe'de üç futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Karagümrük maçında sakatlanan Anderson Talisca, Rodrigo Becao ve İsmail Yüksek karşılaşmada oynamayacak.

Lazio tarafında ise aynı Fenerbahçe'de olduğu gibi 3 ism sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada oynamayacak. Samuel Gigot, Gustav Isaksen ve Patric hazırlık maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe Lazio maç kadrosu! FB Lazio muhtemel ilk 11'leri belli oldu

FENERBAHÇE - LAZİO MUHTEMEL İLK 11

Fenerbahçe - Lazio maçının ilk 11'inin şöyle olması bekleniyor:

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Fred, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Jhon Duran

Fenerbahçe Lazio maç kadrosu! FB Lazio muhtemel ilk 11'leri belli oldu

JHON DURAN FENERBAHÇE - LAZİO MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Teknik direktör Jose Mourinho'nun şans vermesi durumunda sarı-lacivertlilerin yeni transferi Jhon Duran'ın, Lazio hazırlık maçında ilk 11'de yer alması bekleniyor. Karşılaşmanın saatinin yakınlaşmasıyla birlikte iki takımın da kadrolarının açıklanması bekleniyor.

ETİKETLER
#Spor
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#süper lig
#lazio
#hazırlık maçı
#Fenerbahçe
#Aktüel
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