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 | Sumru Tarhan

Fenerbahçe Lazio maç özeti ve goller! FB hazırlık maçında önemli dakikalar

Fenerbahçe Lazio maç özeti futbolseverler tarafından araştırılıyor. Dün akşam FB, İtalya temsilcisi Lazio ile karşı karşıya gelirken 1-0'lık galibiyet elde etti. Fenerbahçe Lazio maçında golü kimin attığı ve önemli dakikalar taraftarın dikkatini çekti.

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Fenerbahçe Lazio maç özeti ve goller! FB hazırlık maçında önemli dakikalar
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 09:02
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 09:02

'de sezon öncesinde , dün akşam kendi evinde ile mücadele etti. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği maça binlerce kişi akın ederken sarı lacivertli ekip rakibini yenerek sezon öncesinde motive oldu.

FENERBAHÇE LAZİO MAÇ ÖZETİ VE GOLLER

Trendyol Süper Lig'de sezon arasında takımlar hazırlık maçları kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Dün akşam oynanan FB Lazio maçının tamamlanmasının ardından Fenerbahçe Lazio de gündeme geldi. Jose Mourinho, İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Fred, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın ve John Duran ile sahaya çıktı.

Fenerbahçe Lazio maç özeti ve goller! FB hazırlık maçında önemli dakikalar

Sarı lacivertli ekip maçın ilk yarısında performansı ile dikkat çekerken 14. dakika Bartuğ Elmaz, 18. dakikada da Sebastian Szymanski'nin şutlarında gole yaklaşan FB, uzatmalarda Mert Müldür'ün kafa vuruşunda direğe takılarak ilk yarıyı golsüz tamamladı.

Fenerbahçe Lazio maç özeti ve goller! FB hazırlık maçında önemli dakikalar

FENERBAHÇE LAZİO GOLÜ KİM ATTI?

Hazırlık maçının ikinci yarısında değişiklik yapmayan FB, 57. dakikada Oğuz Aydın'ın yerine Yiğit Efe Demir, Bartuğ Elmaz'ın yerine Sofyan Amrabat ve John Duran'ın yerine de Youssef En-Nesyri ile oyuna devam etti. Maçın 59. dakikasında gelen ise takımı 1-0 öne geçirdi.

Fenerbahçe Lazio maç özeti ve goller! FB hazırlık maçında önemli dakikalar

Lazio savunmasının hatasında meşin yuvarlağı kapan En-Nesyri, müsait pozisyondaki İrfan Can Kahveci'ye pasını aktatırken ceza sahası önünde top fileye gönderildi. Fenerbahçe'de 72. dakikada Yusuf Akçiçek'in yerine Çağlar Söyüncü, 73. dakikada İrfan Can Kahveci'nin yerine Cengiz Ünder oyuna girerken 83. dakikada Oğuz Aydın ve Archie Brown oyundan çıktı. Yerlerine ise Levent Mercan ve Alexander Djiku geçti.

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