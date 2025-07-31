Fenerbahçe Lazio maç özeti ve goller! FB hazırlık maçında önemli dakikalar

Süper Lig'de sezon öncesinde Fenerbahçe, dün akşam kendi evinde Lazio ile mücadele etti. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği maça binlerce kişi akın ederken sarı lacivertli ekip rakibini yenerek sezon öncesinde motive oldu.

FENERBAHÇE LAZİO MAÇ ÖZETİ VE GOLLER

Trendyol Süper Lig'de sezon arasında takımlar hazırlık maçları kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Dün akşam oynanan FB Lazio maçının tamamlanmasının ardından Fenerbahçe Lazio maç özeti de gündeme geldi. Jose Mourinho, İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Fred, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın ve John Duran ile sahaya çıktı.

Sarı lacivertli ekip maçın ilk yarısında performansı ile dikkat çekerken 14. dakika Bartuğ Elmaz, 18. dakikada da Sebastian Szymanski'nin şutlarında gole yaklaşan FB, uzatmalarda Mert Müldür'ün kafa vuruşunda direğe takılarak ilk yarıyı golsüz tamamladı.

FENERBAHÇE LAZİO GOLÜ KİM ATTI?

Hazırlık maçının ikinci yarısında değişiklik yapmayan FB, 57. dakikada Oğuz Aydın'ın yerine Yiğit Efe Demir, Bartuğ Elmaz'ın yerine Sofyan Amrabat ve John Duran'ın yerine de Youssef En-Nesyri ile oyuna devam etti. Maçın 59. dakikasında gelen gol ise takımı 1-0 öne geçirdi.

Lazio savunmasının hatasında meşin yuvarlağı kapan En-Nesyri, müsait pozisyondaki İrfan Can Kahveci'ye pasını aktatırken ceza sahası önünde top fileye gönderildi. Fenerbahçe'de 72. dakikada Yusuf Akçiçek'in yerine Çağlar Söyüncü, 73. dakikada İrfan Can Kahveci'nin yerine Cengiz Ünder oyuna girerken 83. dakikada Oğuz Aydın ve Archie Brown oyundan çıktı. Yerlerine ise Levent Mercan ve Alexander Djiku geçti.