Fenerbahçe Lazio maç sonucu kaç kaç? Tek golle geçti

İstanbul
Fenerbahçe, sezon öncesi son hazırlık maçında İtalyan ekibi Lazio ile karşı karşıya geldi.
Chobani Stadı'ndaki müsabakada Teknik Direktör Jose Mourinho, yeni transferler Archie Brown ve John Duran'a ilk 11'de yer verdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Maçın 59. dakikasında Sarı lacivertliler, İrfan Can Kahveci'nin golüyle öne geçti.
Müsabaka, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Sarı lacivertli taraftarlar, karşılaşmada tribünlerin tamamına yakınını doldurdu.
Öte yandan transferi tamamlanan Milan Skriniar, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan direkt karşılaşmanın yapılacağı stadyuma geldi.