Fenerbahçe Lazio seyirci sayısı kaç? Satılan bilet sayısı ve maçın TV spikeri belli oldu

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu öncesi hazırlıkları kapsamında İtalya temsilcisi Lazio ile özel bir maç oynayacak. Karşılaşma, UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turu öncesi son hazırlık sınavı olarak olacak.

FENERBAHÇE LAZİO SEYİRCİ SAYISI

Fenerbahçe ile Lazio arasında oynanacak hazırlık maçı öncesi biletlerin neredeyse tamamı satıldı. Toplam seyirci sayısının 43 bin civarı olması bekleniyor. Chobani Stadı’nda oynanacak bu karşılaşma, taraftarların yoğun ilgisiyle coşkulu bir atmosfere sahne olacak.

FENERBAHÇE LAZİO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Lazio arasındaki hazırlık maçı, bu akşam saat 20.30’da Chobani Stadı’nda başlayacak ve S Sport Plus kanalından canlı yayınlanacak. S Sport Plus kullanıcıları, maçı canlı ve şifresiz olarak tablet, telefon, bilgisayar veya televizyon üzerinden izleyebilecek.

FENERBAHÇE LAZİO SPİKERİ KİM, MAÇI KİM ANLATIYOR?

Fenerbahçe Lazio maçı S Sport Plus’ta canlı yayınlanacak. Fenerbahçe Lazio maçı spikeri Orkun Çolakoğlu olacak. Yorumlarda ise mikrofonda Emre Özcan eşlik edecek.