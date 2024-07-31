Fenerbahçe Lille maçında Fred sakatlığı sebebiyle olmayacak

31 Temmuz 2024 12:45 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 12:46

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Lugano ile Fenerbahçe 30 Temmuz'da karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler rövanş karşılaşmasını 2-1 yenerek bir üst tura geçmeye hak kazandı.

Fransız temsilcisi Lille ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'ye kötü haber ise Fred'den geldi.

FRED LİLLE MAÇINDA YOK MU?

Fenerbahçe tarafından açıklanan bilgilere göre Lugano ile oynanan karşılaşmada darbe alarak oyundan çıkmak zorunda kalan Fred'in MR sonuçları kötü geldi.

Sağ diz iç yan bağ hasarı tespit edilen oyuncu Lille maçında forma giyemeyecek.

FRED LİLLE MAÇINDA NEDEN YOK?

Fenerbahçe ve Lille arasında oynanacak olan karşılaşmada Fred, sağ diz iç yan bağlarındaki sakatlık nedeniyle forma kadroda yer almadı.

SAĞ DİZ İÇ YAN BAĞLARI NE KADAR SÜREDE İYİLEŞİR?

Fenerbahçe tarafından oyuncunun tedavisine başlandığı belirtildi.

Açıklanan bilgilere göre Fred 3-4 hafta boyunca sahalardan uzak kalacak.