Fenerbahçe Lugano'ya 1-0, 2-1, 3-2 gibi tek farklı skorla yenilirse maç uzatmalara gidecek

29 Temmuz 2024 14:34 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 14:52

Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu kapsamında İsviçre ekibi Lugano ile karşı karşıya geldi.

Deplasmana çıktığı ilk karşılaşmada sarı-lacivertliler rakibini 4-3 mağlup etti.

Rövanş karşılaşması ise 30 Temmuz Salı günü saat 20.00'da Kadıköy'de oynanacak.

Taraftarlar tarafından Fenerbahçe'nin bir farkla yenilmesi durumunda ne olacağı merak ediliyor.

FENERBAHÇE LUGANO'YA 1-0 YENİLİRSE NE OLACAK?

Sarı-lacivertliler Lugano'ya bir farkla yani 1-0, 2-1, 3-2 gibi skorlarla yenilirse karşılaşma uzatmalara gidecek.

Uzatmalarda da iki takımdan birisi üstünlük sağlayamazsa penaltı atışları bir üst tura geçen takımı belirleyecek.

FENERBAHÇE LUGANO'YA YENİLİRSE NE OLACAK?

Fenerbahçe, Lugano'ya 2 farklı veya uzatmalarda yenilirse UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek.

Temsilcimiz elendikten sonra UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek.

FENERBAHÇE'NİN UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TUR ATLAMASI İÇİN NE GEREKİYOR?

Sarı-lacivertlilerin tur atlaması için Lugano'yu yenmesi veya berabere kalması gerekiyor.

Fenerbahçe'nin Lugano'yu yendiği taktirde UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda rakibi ise Fransız temsilcisi Lille ile karşılaşacak.