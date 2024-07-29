Fenerbahçe Lugano'ya 2-0 yenilirse Avrupa Ligi'nden devam edecek

29 Temmuz 2024 15:42 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 16:06

Süper Lig 2023-2024 sezonunu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılmaya hak kazanmıştı.

İsviçre temsilcisi Lugano ile eşleşen sarı-lacivertliler ilk maçta rakibini 4-3 mağlup etti.

Kadıköy'de oynanacak olan rövanş karşılaşması ise 30 Temmuz Salı günü saat 22.00'da oynanacak.

Taraftarlar tarafından karşılaşmada Fenerbahçe'nin 2-0 yenilmesi durumunda ne olacağı merak ediliyor.

FENERBAHÇE LUGANO'YA 2-0 YENİLİRSE NE OLUR?

Sarı-lacivertliler Lugano'ya iki farklı yani 2-0, 3-1, 4-2 gibi bir skorla yenilirse UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek.

Temsilcimiz eleme turunda elendiği için UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek.

Yeni UEFA kurallarına göre Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa Ligi'nin eleme ve play-off turlarında elenen takımlar sadece bir alt turnuvaya düşüyor.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda rakibi ise Dinamo Kiev Partizan eşleşmesinin mağlubu olacak.