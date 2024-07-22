Fenerbahçe Lugano'ya yenilirse Avrupa Ligi 3. eleme turuna düşecek

22 Temmuz 2024 13:55 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 15:06

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu kapsamında 22 Temmuz tarihinde İsviçre temsilcisi Lugano ile ilk karşılaşmasına çıkacak.

Bu karşılaşmanın ardından 30 Temmuz'da rövanş maçı oynanacak.

Maçların ardından Fenerbahçe'nin Lugano'ya elenmesi durumunda ne olacağı taraftarlar tarafından merak ediliyor.

FENERBAHÇE LUGANO'YA YENİLİRSE ELENECEK Mİ?

Sarı-lacivertliler Lugano'ya yenilirse UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenerek UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan devam edecek.

FENERBAHÇE LUGANOYA'YA ELENİRSE AVRUPA LİGİ'NE DÜŞECEK Mİ?

UEFA'nın yeni sistemine göre artık Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde değişikliğe gidildi.

Artık takımlar sadece eleme turlarında ve play-off aşamalarında elenmesi durumunda bir alt lige düşüyor.

Fenerbahçe, Lugano'ya yenilirse UEFA Avrupa Ligi'ne düşerek 3. eleme turundan mücadele etmeye devam edecek.

Ayrıca sarı-lacivertli ekip UEFA Avrupa Ligi'nde seribaşı olma avantajını da kaybedecek.