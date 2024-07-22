Fenerbahçe Lugano'ya yenilirse Dinamo Kiev-Partizan eşleşmesinin kaybedeni ile karşılaşacak

22 Temmuz 2024 14:54 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 14:55

UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarının başlamasına kısa bir süre kaldı.

Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu kapsamında İsveç temsilcisi Lugano ile karşı karşıya gelecek.

22 Temmuz ve 30 Temmuz tarihlerinde oynanacak karşılaşmaların ardından Fenerbahçe yenilirse UEFA Avrupa Ligi'ne düşecek.

3. eleme turundan mücadele etmeye devam edecek olan sarı-lacivertlilerin rakibinin kim olacağı ise merak ediliyor.

FENERBAHÇE LUGANO'YA YENİLİRSE KİMLE KARŞILAŞACAK?

Fenerbahçe Lugano'ya yenilirse UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Dinamo Kiev-Partizan karşılaşmasının mağlubu ile karşılaşacak.

Ayrıca sarı-lacivertliler Lugano'ya yenilmesi durumunda seri başı da olamayacaklar.

FENERBAHÇE LUGANO'YU YENERSE KİMLE KARŞILAŞACAK?

Sarı-lacivertliler Lugano'yu yenerek bir üst tura çıkarsa Fransız ekibi Lille ile karşı karşıya gelecek.