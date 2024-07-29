Fenerbahçe Lugano'yu yenerse veya berabere kalırsa bir üst tura geçecek

29 Temmuz 2024 09:46 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 10:17

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe rövanş karşılaşması kapsamında Lugano ile karşı karşıya gelecek.

Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma 30 Temmuz Salı günü saat 22.00'da başlayacak.

Karşılaşmada Fenerbahçe'nin bir üst tura geçmesi için nelerin gerektiği merak ediliyor.

FENERBAHÇE LUGANO'YU YENERSE ÜST TURA GEÇECEK Mİ?

Fenerbahçe İsviçre'de oynanan ilk maçı 4-3 yendiği için rövanş karşılaşmasını 1 farkla bile kazanması durumunda bir üst tura geçecek.

FENERBAHÇE LUGANO İLE BERABERE KALIRSA NE OLACAK?

Sarı-lacivertliler Lugano ile oynanan ilk karşılaşmayı yendiği için berabere kalsalar bile tur geçmeye hak kazanacak.

FENERBAHÇE LUGANO'YU YENERSE KİMLE EŞLEŞECEK?

Fenerbahçe Lugano'yu yenerse bir sonraki turda Fransız ekip Lille ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertlilerin Lille ile oynayacağı ilk karşılaşma 5-6 Ağustos tarihinde Fransa'da düzenlenecek.

İkinci karşılaşma Kadıköy'de 13 Ağustos tarihinde oynanacak.