Fenerbahçe Lyon spikeri açıklandı

23 Ocak 2025 17:57 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 17:57

Fenerbahçe Lyon spikeri maçını anlatacak spiker belli oldu. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında bu akşam Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada İtalyan hakem Simone Sozza düdük çalacak. Fenerbahçe, 8 puanla 21. sırada yer alırken, Lyon 13 puanla 4. sırada. Fenerbahçe'de 4 eksik bulunurken, 5 oyuncu da sarı kart ceza sınırında.

Fenerbahçe Lyon'a yenilirse, kazanırsa, berabere kalırsa ne olur? Avrupa Ligi'nde ilk 8 ve play-off ihtimalleri

Fenerbahçe Lyon'a yenilirse, kazanırsa, berabere kalırsa ne olur? Avrupa Ligi'nde ilk 8 ve play-off ihtimalleri

Fenerbahçe​, Avrupa Ligi'nde bu akşam Lyon​ ile karşılaşacak. Maçın spikeri açıklandı.

FENERBAHÇE LYON MAÇINI KİM ANLATIYOR, SPİKER KİM?

Fenerbahçe ile Lyon arasında oynanacak maçın spikeri Yasin Dallı olacak. TRT 1​'den canlı olarak yayınlanacak olan bu önemli maçta, Yasin Dallı'nın sesi ile futbolseverler heyecanlı anlara tanık olacak.

Fenerbahçe'de maç öncesinde eksik oyuncular ve ceza sınırındaki isimler bulunuyor. Sakatlıkları devam eden Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Dominik Livakovic ve kırmızı kart cezalısı Mert Müldür, bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Ayrıca, sarı kart cezası nedeniyle Athletic Bilbao maçında oynayamayan Fred, bu maçta sahada olacak.

FENERBAHÇE LYON MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Fenerbahçe - Lyon maçı, TRT 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek. Ayrıca mücadele TRT 1’in resmi internet sitesinden de canlı olarak takip edilebilecek.

Maç, Ülker Stadı​'nda oynanacak ve Fenerbahçe'nin Lyon karşısında 3 puan arayışı içinde olacağı bir mücadele olacak.

Lyon, bu sezon ligde etkileyici bir performans sergileyerek Olympiakos, Rangers, Karabağ ve Eintracht Frankfurt'u mağlup etti, Hoffenheim ile berabere kaldı ve tek mağlubiyetini Beşiktaş'tan aldı.

FENERBAHÇE LYON SPİKERİ KİM?

Maçın spikeri Yasin Dallı olacak.

FENERBAHÇE LYON MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.