Fenerbahçe Lyon arasında oynanan tüm maçlar ve sonuçlar

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

23 Ocak 2025 13:25 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 13:48

Fenerbahçe bugün Lyon ile mücadele edecek. Ligde 2 galibiyet, 2 beraber ve 2 yenilgi ile 21. sırada yer alan Fenerbahçe ile Lyon arasında daha önce oynanan tüm maçlar ve skorları taraftarın dikkatini çekti.

Avrupa Ligi'nde bu akşam Ülker Stadı'nda Fenerbahçe ile Lyon karşı karşıya geliyor. Maçın hakemi Simone Sozza olurken iki takımın daha önce oynadığı maçların skorları gündeme geldi. FENERBAHÇE LYON OYNANAN TÜM MAÇLAR VE SONUÇLAR İki takip daha önce Şampiyonlar Ligi'nde 4 defa karşılaşmıştı. 2001-2002 sezonunda oynanan karşılaşması Lyon kazanırken sahasında da 3-1'lik skorla galip olmuştu. İki ekip, 2004-2005 sezonunda da Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer almıştı. Lyon, İstanbul'daki müsabakadan 3-1 galip ayrılırken sahasından 4-2 ayrıldı. FENERBAHÇE'NİN AVRUPA İSTATİSTİKLERİ Sarı lacivertli ekip Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Lyon ile karşılaşıyor. FB, 281. kez Avrupa kupasında mücadeleye çıkacak. Fenerbahçe 280 karşılaşmada 111 galibiyet alırken 111 mağlubiyet aldı. 58 maçta ise berabere kaldı. 2009-2010 sezonuna kadar UEFA Kupası ismiyle adıyla bilinen Avrupa Ligi'nde 142 kez maça çıkan FB, 62 galibiyet kazandı 45 kez mağlup oldu. 35 maç ise beraberlik ile sonuçlandı. FENERBAHÇE AVRUPA PERFORMANSI VE BAŞARILARI UEFA Kupası: FB, 54 maçta 18 galibiyet, 10 beraberlik ve 26 mağlubiyet alarak toplam 72 gol atıp 91 gol yemiştir. UEFA Avrupa Ligi: 88 maçta 44 galibiyet, 25 beraberlik ve 19 mağlubiyet ile 126 gol atıp 89 gol yemiştir. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası: 33 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 20 mağlubiyet alarak 30 gol atıp 70 gol yemiştir. UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turları: 38 maçta 14 galibiyet, 12 beraberlik ve 12 mağlubiyet ile 56 gol atıp 46 gol yemiştir. UEFA Şampiyonlar Ligi: 40 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 23 mağlubiyet ile 42 gol atıp 70 gol yemiştir. Avrupa Kupa Galipleri Kupası: 9 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 11 gol atıp 11 gol yemiştir. UEFA Konferans Ligi: 18 maçta 12 galibiyet, 6 mağlubiyet ile 44 gol atıp 23 gol yemiştir. İlgili Haberler Fenerbahçe ve Talisca nihayet kavuşuyor! Arap basını geliş tarihini yazdı! Bugün Fenerbahçe’nin maçı var mı? Fenerbahçe Diego Carlos'u resmen duyurdu! 3,5 yıllık imza geldi