Fenerbahçe Lyon maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe tur şansını son haftaya bıraktı

23 Ocak 2025 23:53 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 00:14

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe ile Lyon karşı karşıya geldi. Sarı lacivertli ekip karşılaşmada beraberlikle yetinirken tur şansını da son haftaya bıraktı.

Fenerbahçe​, UEFA Avrupa Ligi​'nin 7. haftasında Lyon​ ile berabere kaldı.

Osayi-Samuel ve Sofyan Amrabat​ mücadelede sarı kart görerek bir sonraki maç için cezalı duruma düştü.

FENERBAHÇE LYON MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla birlikte puanını 9 yapan Sarı lacivertliler, turu geçme şansını son haftaya bıraktı.

Lyon ise puanını 14'e yükseltti.

Fenerbahçe son hafta deplasmanda Midtylland ile karşılaşacak.

FENERBAHÇE LYON MAÇ ÖZETİ

Karşılaşmanın ilk yarısından iki takımdan da gol sesi çıkmadı ve devreye golsüz girildi.

Mücadelenin 55. dakikasında En-Nesyri ile Fenerbahçe, golü buldu ancak hakem pozisyonda elle oynama olduğunu işaret etti ve gol geçerlilik kazanmadı.

Kalan dakikalarda da gol olmadı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.