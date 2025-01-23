Fenerbahçe - Lyon maçı nerede oynanacak belli oldu

23 Ocak 2025 10:12 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 10:18

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Avrupa Ligi'nde şampiyonluk yarışı devam ediyor. Taraftarlar bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe - Lyon maçının oynanacağı stadyumu araştırmaya başladı.

Fenerbahçe-Lyon maçında Livakovic neden yok? Sakatlık durumu ve ne zaman döneceği merak edildi

Fenerbahçe-Lyon maçında Livakovic neden yok? Sakatlık durumu ve ne zaman döneceği merak edildi

Bu akşamın maç takvimine göre Fenerbahçe, Lyon ile karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen müsabakaya az bir süre kala kadro ve yayıncı bilgileri de gündeme geldi.

FENERBAHÇE LYON MAÇI NEREDE OYNANACAK?

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında bugün FB - Lyon maçı oynanacak. Ülker Stadı'nda oynanacak olan müsabaka 20.45'te başlayacak.

Fenerbahçe 6 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 8 puan aldı.

FB LYON MAÇI HAKEMİ KİM?

Bu akşam oynanacak olan müsabakanın hakemi Simone Sozza oldu. Yardımcılıklarını Alberto Tegoni ve Giorgio Peretti yapacak.

Dördüncü hakem Matteo Marchetti olurken VAR'da Paolo Mazzoleni olacak.

FENERBAHÇE MAÇI NEREDEN İZLENİR?

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FB UEFA Avrupa Ligi kadrosunda yer alan isimler şöyle:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Samet Akaydin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko.