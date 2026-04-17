Süper Lig’de kritik haftalardan biri daha Kadıköy’de oynanacak karşılaşmayla devam ediyor. Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasındaki mücadele futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Fenerbahçe liderlik mücadelesi için sezonun en önemli mücadelelerinden birine bu akşam çıkıyor. İşte Fenerbahçe Rizespor maçı canlı yayın detayları…

Özetle

HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe Rizespor CANLI nereden izlenir? Fenerbahçe Rizespor maç kadrosu açıklandı Süper Lig'de Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasındaki kritik maçın yayın detayları ve takımların güncel durumu hakkında bilgi veren bir haberdir. Fenerbahçe Rizespor canlı izle! Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor arasındaki mücadele Bein Sports ve TOD TV platformu üzerinden yayınlanacaktır. Fenerbahçe Rizespor canlı izle kaçak, canlı link gibi siteler yasal değildir. Maç, Brezilya'da ESPN 3, Hırvatistan'da Sportklub 8 Croatia, Nijerya'da DStv Now ve Romanya'da Prima Sport 5 gibi yabancı kanallarda şifresiz olarak izlenebilecektir. Fenerbahçe Rizespor kaçak izle, maç izle gibi platformlar suçtur. Fenerbahçe Rizespor canlı izle Twitter, X, vs. resmi Bein Sports hesaplarında! Fenerbahçe, 66 puanla 2. sırada yer alırken, Çaykur Rizespor 36 puanla 8. sırada bulunmaktadır. Fenerbahçe Rize canlı maç izle! Fenerbahçe Rizespor canlı selçuk sports, gibi siteler yasaktır, yasal değildir. İki takım lig tarihinde 47 kez karşılaştı; Fenerbahçe 32, Çaykur Rizespor 7 galibiyet aldı, 8 maç ise berabere bitti.

FENERBAHÇE RİZESPOR CANLI İZLE

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak mücadele futbolseverler tarafından canlı olarak takip edilebilecek. Karşılaşma Bein Sports ekranlarından yayınlanacak olurken, aynı zamanda TOD TV platformu üzerinden de internet aracılığıyla izlenebilecek. Yayın başlamadan kısa süre önce platform üzerinden erişim sağlanabilecek.

Yurt dışında ise farklı ülkelerde çeşitli yayıncılar karşılaşmayı ekranlara taşıyacak. Brezilya’da ESPN 3, Hırvatistan’da Sportklub 8 Croatia, Nijerya’da DStv Now ve Romanya’da Prima Sport 5 üzerinden maçın yayını yapılacak. Böylece karşılaşma geniş bir coğrafyada izlenebilir olacak.

Fenerbahçe Rizespor maçını şifresiz veren yabancı kanallar:

Brezilya: ESPN 3

Hırvatistan: Sportklub 8 Croatia

Nijerya: DStv Now

Romanya: Prima Sport 5

FENERBAHÇE - RİZESPOR MAÇ KADROSU

Fenerbahçe – Rizespor maç kadrosu ilk 11 açıklandı:

Fenerbahçe maç kadrosu 11: Ederson, Semedo, Skriniar, Çağlar, Brown, Guendouzi, Kante, Nene, Talisca, Kerem, Cherif.

Rizespor maç kadrosu 11: Fofana, Mithat, Mocsi, Samet, Hojer, Taylan, Augusto, Olawoyin, Laçi, Mihaila, Sowe.

FENERBAHÇE - RİZESPOR NEREDE İZLENİR?

Karşılaşma Kadıköy’de bulunan Chobani Stadı’nda oynanacak. Mücadele saat 20.00’de başlayacak ve Türkiye’de Bein Sports ile TOD TV üzerinden takip edilebilecek. Yayıncı platformlar üzerinden hem televizyon hem de dijital erişim mümkün olacak.

Yurt dışında yaşayan futbolseverler için de farklı yayın alternatifleri bulunuyor. Çeşitli ülkelerdeki spor kanalları karşılaşmayı canlı olarak ekranlara getirecek ve maç uluslararası düzeyde de izlenebilecek.

FENERBAHÇE - RİZESPOR PUAN DURUMLARI

Fenerbahçe, ligde oynadığı son 3 maçı kazanarak haftaya 66 puanla 2. sırada girdi. Zirvede bulunan Galatasaray’ın 2 puan gerisinde yer alan sarı-lacivertli ekip, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturacak.

Çaykur Rizespor ise ligde 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 36 puan topladı. Karadeniz temsilcisi bu performansla 8. sırada yer alırken, deplasmanda alacağı puan ya da puanlarla üst sıralardaki yerini güçlendirmeye çalışacak.

FENERBAHÇE RİZESPOR HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak mücadele Bein Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca TOD TV platformu üzerinden de internet bağlantısı ile karşılaşma izlenebilecek.

Bein Sports kullanıcıları mücadeleyi platform üzerinden takip edebilirken, TOD TV kullanıcıları da haftanın maçları sekmesinden canlı yayına ulaşabilecek. Yayın, maç saatine kısa süre kala erişime açılacak.

FENERBAHÇE - RİZESPOR İSTATİSTİKLERİ

İki takım lig tarihinde bugüne kadar 47 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Fenerbahçe 32 galibiyet alırken, 8 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Çaykur Rizespor ise rakibi karşısında 7 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertli ekip bu maçlarda 110 gol atarken, kalesinde 47 gol gördü.

Kadıköy’de oynanan 23 karşılaşmada ise Fenerbahçe 18 galibiyet elde etti. 3 maç beraberlikle tamamlanırken, Çaykur Rizespor deplasmanda 2 kez kazandı. İki ekip arasında oynanan son 16 lig maçında beraberlik çıkmazken, bu süreçte Fenerbahçe 15 galibiyet aldı, Rizespor ise 1 kez kazandı.