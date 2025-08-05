Fenerbahçe maçı ertelendi mi, ne zamana? Fenerbahçe Alanyaspor maçının oynanacağı tarih

Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa'da mücadele eden Türk takımları hakkında yeni karar aldı. Trendyol Süper Lig'de ilk hafta oynanacak olan maçlar ertelendi.

FENERBAHÇE MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Trendyol Süper Lig'de oynanacak olan Fenerbahçe Alanyaspor maçı için yeni karar alındı. UEFA'da mücadele eden sarı lacivertli ekibin müsabakası TFF tarafından ileri bir tarih ertelendi. Sarı lacivertli ekip TFF'ye maç erteleme için başvuruda bulunmuştu. Karşılaşmanın ileri tarihe ertelendiği duyurulurken tarihi henüz paylaşılmadı.

FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMANA ERTELENDİ?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre ertelenen Fenerbahçe maçının tarihi duyurulmadı. Karşılaşmanın ileri tarihe ertelendiği duyurulurken tarihin ilerleyen günlerde duyurulacağı belirtildi.

FENERBAHÇE MAÇI NEDEN ERTELENDİ?

Bugün yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Alanyaspor maçı ertelendi. TFF tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:

"Bu sezon ülkemizi UEFA turnuvalarında temsil eden kulüplerimiz ile yapılan istişareler ve kulüplerimizin talepleri doğrultusunda, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak olan 3. Eleme Turu müsabakaları dikkate alınarak, Trendyol Süper Ligin 1. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor, Kayserispor - Beşiktaş ve Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir FK maçları Federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Erteleme müsabakalarının oynanacağı tarihler daha sonra ilan edilecektir."