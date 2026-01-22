Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB Aston Villa UEFA maçı yayın bilgileri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında Fenerbahçe ile Aston Villa karşı karşıya gelecek. Mücadele, Avrupa kupalarında kritik haftaya girilirken her iki takım açısından da önem taşıyor.

FENERBAHÇE ASTON VİLLA MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Aston Villa arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 7. hafta karşılaşması, Chobani Stadı’nda yapılacak. Mücadele, 20.45’te başlayacak ve Portekiz Futbol Federasyonu’ndan Luis Godinho düdük çalacak. Godinho’nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ve Pedro Almeida üstlenecek, dördüncü hakem olarak ise Fabio Verissimo görev yapacak.

Karşılaşma öncesinde lig tablosunda Fenerbahçe, 6 maç sonunda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 11 puanla 12. sırada bulunuyor. Aston Villa ise aynı süreçte 5 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayarak 15 puan topladı ve ilk 6 haftada en fazla puan alan üç ekipten biri konumunda yer aldı.

FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Aston Villa karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele, şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak ve TRT 1’in televizyon yayını üzerinden takip edilebilecek. Fenerbahçe Aston Villa maç yayını, aynı zamanda TRT 1’in resmi internet sitesi üzerinden de canlı izlenebilecek.

TRT 1’in güncel uydu frekans bilgileri de açıklandı. TÜRKSAT 4A (42E) uydusu üzerinden yapılan yayında TRT 1 için 11.958 frekansı, TRT 1 HD için ise 11.794 frekansı kullanılacak. Bu bilgilerle birlikte izleyiciler, Fenerbahçe Aston Villa maçına uydu alıcıları üzerinden erişebilecek.

FENERBAHÇE - ASTON VİLLA MAÇ KADROSU

Fenerbahçe’de Aston Villa maçı öncesinde kadroda bazı eksikler bulunuyor. Sol bekte görev yapan Archie Brown ile Levent Mercan sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada yer alamayacak. Bir süredir sakatlığı bulunan Edson Alvarez ise takıma yeniden katıldı.

Devre arası transfer döneminde kadroya dahil edilen Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok bu mücadelede forma giyemeyecek. Afrika Uluslar Kupası’ndan dönen Youssef En-Nesyri ise maç kadrosuna dahil edildi. Kolombiyalı futbolcu Jhon Duran da cezasının düşürülmesinin ardından Aston Villa karşısında oynayabilecek durumda bulunuyor.

FENERBAHÇE ASTON VİLLA MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Aston Villa maçı, TRT 1’in televizyon yayınının yanı sıra tabii platformu üzerinden de canlı olarak izlenebilecek. TRT, 2023-2024 döneminden itibaren canlı yayınlarını büyük ölçüde tabii platformuna taşıdı ve TRT 1’in resmi, ücretsiz HD yayını bu platform üzerinden sunuluyor.

Futbolseverler, web tarayıcıdan www.tabii.com adresine girerek “Canlı” bölümünden TRT 1 yayınını takip edebiliyor. Ayrıca Android ve iOS cihazlar için sunulan tabii mobil uygulaması aracılığıyla da maç canlı olarak izlenebiliyor. Uygulama, tam ekran izleme desteğiyle birlikte yayın imkanı sağlıyor.