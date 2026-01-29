Menü Kapat
Avatar
Editor
 TGRT Haber

Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FCSB Fenerbahçe UEFA Avrupa maçı kanal bilgisi belli oldu

Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak belli oldu. FCSB - Fenerbahçe puan durumları, UEFA Avrupa Ligi son hafta maçı öncesi hesaplamalar için anbean takip ediliyor. UEFA Avrupa Ligi’nin 8. haftasında Fenerbahçe, Romanya temsilcisi FCSB ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. National Arena’da oynanacak mücadelede sarı-lacivertliler, lig aşamasındaki sıralamasını yukarı taşımak için sahaya çıkacak. Avrupa kupalarında 298. maçına çıkacak olan Fenerbahçe, bugüne kadar oynadığı 297 karşılaşmada 117 galibiyet elde etti. Romanya deplasmanındaki karşılaşma öncesinde Fenerbahçe’de sakatlıklar, cezalar ve statü gereği kadroda yer almayan futbolcular dikkat çekiyor. Peki, Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte FCSB Fenerbahçe maçı kanal bilgileri…

Haber Merkezi
29.01.2026
29.01.2026
, lig aşamasının son haftasında FCSB ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, Romanya’dan alınacak bir galibiyetle ilk 16 yolunda önemli bir avantaj elde etmeyi amaçlıyor. FCSB Fenerbahçe maçı yayın bilgileri TV yayın akışında yer aldı. İşte FCSB Fenerbahçe maçı şifresiz maç yayını için bilmeniz gerekenler…

FCSB - FENERBAHÇE PUAN DURUMLARI

UEFA Avrupa Ligi’nde geride kalan 7 haftada Fenerbahçe, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Sarı-lacivertli ekip, topladığı 11 puanla lig tablosunda 18. sırada yer alıyor. Son maçında sahasında Aston Villa’ya 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, buna rağmen bir üst tura çıkmayı matematiksel olarak garantilemiş durumda.

FCSB ile oynanacak karşılaşma, sıralama açısından kritik önem taşıyor. Fenerbahçe, Romanya deplasmanından 3 puanla ayrılması halinde ilk 16 için önemli bir avantaj yakalayacak. Avrupa kupalarında bugüne kadar 406 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde ise 418 gole engel olamadı.

FCSB FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

FCSB ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Avrupa Ligi mücadelesi, Romanya’nın başkenti Bükreş’te bulunan National Arena’da oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saati ile 23.00’te başlayacak. Mücadelede Sırbistan Federasyonu’ndan Nenad Minakovic düdük çalacak.

Minakovic’in yardımcılıklarını Nikola Brovic ve Bosko Bozovic üstlenecek. Avrupa Ligi’nin 8. haftasında oynanacak bu karşılaşma, aynı saatte oynanacak diğer müsabakalarla birlikte lig aşamasının tamamlanacağı haftada sahne alacak.

FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

FCSB ile Fenerbahçe arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi karşılaşması, Türkiye’de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadele, uydu üzerinden ve dijital platformlar aracılığıyla futbolseverlerle buluşacak. TRT 1’in resmi internet sitesi üzerinden de karşılaşma canlı olarak takip edilebilecek.

TRT 1’in güncel frekans bilgileri ile FCSB Fenerbahçe maçı HD kalitede izlenebilecek. Ayrıca TRT’nin resmi dijital platformu tabii üzerinden de TRT 1 canlı yayınına erişim sağlanabiliyor. TRT 1 yayın akışında maç öncesi program saat 21.45’te başlayacak, karşılaşma ise saat 23.00’te ekrana gelecek.

TRT 1’in güncel frekans bilgileri şöyledir:

TÜRKSAT 48 (42E) frekans: 11.958

POL: V

Sembol: 27500

FEC: 5/6

FCSB - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

Fenerbahçe’de FCSB maçı öncesinde önemli eksikler bulunuyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Edson Alvarez, Levent Mercan ve Archie Brown kamp kadrosunda yer almadı. Jhon Duran ise antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok statü gereği bu maçta forma giyemeyecek.

Aston Villa maçında sarı kart gören kaptan Milan Skriniar da cezalı duruma düştüğü için Romanya deplasmanında görev alamayacak. Fenerbahçe’nin maç kadrosunda şu isimler bulunuyor: Ederson, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Nelson Semedo, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Kamil Efe Üregen, Yiğit Efe Demir, İsmail Yüksek, Fred, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Alaettin Ekici, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Anderson Talisca ve Youssef En-Nesyri.

#Futbol
#uefa avrupa ligi
#Fenerbahçe
#FCSB
#Maç Haber
#Aktüel
