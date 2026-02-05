Menü Kapat
TGRT Haber
Aktüel
Editor
Editor
 TGRT Haber

Fenerbahçe maçı hangi kanalda? ZTK FB Erzurumspor maçı yayın bilgileri açıklandı

Fenerbahçe Erzurumspor maçı hangi kanalda açıklandı. Fenerbahçe - Erzurumspor maç kadrosu belli olmaya başladı. Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nda üçüncü maçlar bu akşam oynanıyor. Fenerbahçe, grup aşamasındaki üçüncü sınavında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK’yi sahasında ağırlayacak. FB maçı hangi kanalda belli oldu. Sarı-lacivertli ekip, kupadaki ilk iki maçında aldığı sonuçların ardından puan tablosunda üst sıralara yaklaşmak için sahaya çıkacak. Karşılaşmanın oynanacağı stat, maç saati, hakem kadrosu, yayın bilgileri ve eksik oyuncular, mücadele öncesinde futbolseverlerin en çok merak ettiği başlıklar arasında yer alıyor. İşte Fenerbahçe Erzurumspor maçı kanal bilgileri…

Haber Merkezi
05.02.2026
05.02.2026
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta mücadelesinde ile Erzurumspor FK karşı karşıya gelecek. İstanbul’da oynanacak karşılaşma, grup sıralamasını yakından ilgilendiriyor.

FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR PUAN DURUMLARI

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nda sekiz takımın yer aldığı organizasyonda Fenerbahçe, geride kalan iki maçta bir galibiyet ve bir mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertli ekip, kupadaki ilk maçında sahasında Beşiktaş’a 2-1 mağlup olurken, ikinci maçında Beyoğlu Yeni Çarşı deplasmanından 1-0’lık galibiyetle döndü. Bu sonuçların ardından Fenerbahçe, topladığı 3 puanla maç eksiği ile şu anda grupta 6. sırada bulunuyor.

Erzurumspor FK ise Trendyol 1. Lig temsilcisi olarak kupada yoluna devam ederken, İstanbul’da oynanacak bu maçta puan veya puanlar almanın hesaplarını yapıyor. C Grubu’ndaki sıralama açısından önem taşıyan karşılaşma, her iki takım için de grup tablosundaki yerini doğrudan etkileyecek. Erzurumspor şu an puan tablosunda 5. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Erzurumspor FK arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçı, bu akşam saat 20.30’da başlayacak. Chobani Stadı’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ömer Faruk Turtay yönetecek. Esat Sancaktar ve Sabri Öğe ise yardımcı hakem olarak görev alacak.

Mücadele, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca ATV’nin resmi internet sitesi üzerinden de canlı olarak takip edilebilecek. ATV’nin güncel uydu frekans bilgileri ise Frekans 12053 Mhz, Symbol Rate 27500, FEC 5/6 ve Polarizasyon Yatay (Horizontal) şeklinde paylaşılmaktadır.

FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR MAÇ KADROSU

Fenerbahçe, Erzurumspor FK karşılaşmasına dört oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Archie Brown, Levent Mercan ve Jhon Duran ile birlikte tedbirli olarak PFDK’ye sevk edilen kaptan Milan Skriniar, maç kadrosunda yer almayacak. İlk antrenmanına bugün çıkan yeni transfer Kante’nin de bu akşamki maçta oynaması beklenmiyor.

Karşılaşma öncesinde paylaşılan muhtemel 11’lere göre Fenerbahçe’nin sahaya Mert Günok, Mert Müldür, Çağlar, Yiğit Efe, Oğuz, Alvarez, Fred, Nene, Kerem, Musaba ve Talisca ile çıkması bekleniyor. Erzurumspor FK’nin muhtemel 11’inde ise Orbanic, Orhan, Mustafa, Amar, Guram, Baiye, Sefa, Murat Cem, Benhur, Rodriguez ve Eren isimleri bulunuyor.

