Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Canlı yayın ile maç şifresiz yayınlanacak

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, İngiltere’de Nottingham Forest’a konuk olacak. Zorlu karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli ekipteki eksikler ve tur senaryoları belli oldu. İşte maç öncesi detaylar ve maçı canlı verecek kanal…

Nottingham’daki City Ground’da oynanacak mücadele saat 23.00’te başlayacak. Karşılaşmayı İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek. Mariani’nin yardımcılıklarını Daniele Bindoni ile Alberto Tegoni üstlenecek, dördüncü hakem olarak ise Matteo Marchetti görev yapacak.

Fenerbahçe, deplasmanda turu geçebilmek için sahadan 4 farklı galibiyetle ayrılmak zorunda. Ev sahibi ekip her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 ve 2 farklı yenilgilerde de tur atlayan taraf olacak. Mücadelenin 3 farklı Fenerbahçe galibiyetiyle tamamlanması halinde karşılaşma uzatmalara gidecek, uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması durumunda seri penaltı atışları turu geçen takımı belirleyecek. Mücadele canlı yayın ile ekranlara gelecek.

FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Nottingham Forest ile Fenerbahçe arasında oynanacak rövanş karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele, şifresiz olarak izlenebilecek ve yayın akışında maç saatinde ekrana gelecek.

TRT 1 HD yayınını Türksat 4A (42E) uydusu üzerinden 11794 frekans, dikey (V) polarizasyon, 30000 sembol oranı ve 3/4 FEC değerleriyle izlemek mümkün. TRT 1 SD yayını ise yine Türksat 4A uydusunda 11958 frekans, V polarizasyon, 27500 sembol ve 5/6 FEC bilgileriyle takip edilebiliyor.

NOTTİNGHAM FOREST - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

Fenerbahçe’de rövanş öncesinde 7 oyuncu forma giyemeyecek. Fred Rodrigues ve sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde cezaları nedeniyle kadroda yer alamayacak. Ayrıca sakatlıkları bulunan Ederson Moraes, Anderson Talisca, Edson Alvarez, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü de takımlarını yalnız bırakacak.

Öte yandan kaleci Mert Günok ile Anthony Musaba da statü gereği karşılaşmada görev yapamayacak. Sarı-lacivertli ekip, önemli eksiklerle İngiltere deplasmanında sahaya çıkacak.

Karşılaşma televizyon üzerinden TRT 1 kanalından takip edilebilecek. Uydu anteni, çanak anten ya da kablo/IPTV operatörleri üzerinden TRT 1’e erişim sağlanarak mücadele canlı olarak izlenebilecek. HD yayın tercih eden izleyiciler TRT 1 HD kanalını seçerek maçı daha yüksek görüntü kalitesiyle takip edebilecek.

İnternet üzerinden izlemek isteyenler ise trt1.com.tr adresinde yer alan “Canlı Yayın” bölümünden yayına ulaşabilecek. Ayrıca tabii platformunun web versiyonu olan tabii.com.tr üzerinden “Canlı Yayınlar” sekmesinden TRT 1 seçilerek Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi maçı takip edilebilecek.

NOTTİNGHAM FOREST - FENERBAHÇE İSTATİSTİKLERİ

Fenerbahçe, Nottingham Forest karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 300. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, geride kalan 299 maçta 117 galibiyet ve 117 yenilgi yaşarken 65 mücadelede sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu karşılaşmalarda 407 gol atan Fenerbahçe, kalesinde ise 422 gol gördü.

UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda 103 maça çıkan Fenerbahçe, bu müsabakalarda 49 galibiyet, 31 beraberlik ve 23 yenilgi aldı. Sarı-lacivertli ekip, söz konusu maçlarda 146 gol kaydederken 106 gol yedi. 2009-2010 sezonuna kadar UEFA Kupası ismiyle oynanan turnuvada ise 157 karşılaşmaya çıkan Fenerbahçe, 67 galibiyet, 49 mağlubiyet ve 41 beraberlik elde etti, bu maçlarda 218 gol atıp 197 gol yedi.