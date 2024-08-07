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Fenerbahçe mağlubiyeti pahalıya patladı! Türkiye'nin UEFA ülke sıralaması geriledi

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
07 Ağustos 2024 09:49 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 10:30
Fenerbahçe mağlubiyeti pahalıya patladı! Türkiye&#039;nin UEFA ülke sıralaması geriledi

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe'nin Lille karşısında mağlubiyet almasının ardından Türkiye'nin 2024 UEFA ülke sıralaması güncellendi.

6 Ağustos Salı günü temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fransız ekibi Lille karşı karşıya geldi.

Deplasmanda sarı-lacivertliler 2-1 mağlup oldu.

Fenerbahçe'nin mağlubiyetinin ardından ülke puanı ise gündeme geldi.

Fenerbahçe mağlubiyeti pahalıya patladı! Türkiye'nin UEFA ülke sıralaması geriledi - 1. Resim

2024 UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Sarı-lacivertlilerin mağlubiyetinin ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında gerileyerek 9. sıradan 10. sıraya düştü.

Slavia Prag sahadan berabere ayrıldığı için Çek Cumhuriyeti ise 9. sıraya yükseldi.

  1. İngiltere
  2. İtalya
  3. İspanya
  4. Almanya
  5. Fransa
  6. Hollanda
  7. Portekiz
  8. Belçika
  9. Çekya
  10. Türkiye
  11. İsrail
  12. Norveç
  13. Avusturya
  14. Yunanistan
  15. Danimarka

EN ÇOK ÜLKE PUANINA KİM KATKI YAPTI?

Güncel rakamlara göre ülke puanına en çok katkıyı 11 puan ile Fenerbahçe yaptı.

GALATASARAY, FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'IN ÜLKE PUANINA KATKISI KAÇ?

Ülke puanına güncel verilere göre Fenerbahçe 11, Galatasaray 8.175, Beşiktaş ise 3.35 puan katkı yaptı.

  1. Fenerbahçe - 11
  2. Galatasaray 8.175
  3. Başakşehir - 5
  4. Sivasspor - 3.5
  5. Beşiktaş - 3.35
  6. Trabzonspor - 2.3
  7. Adana Demirspor - 0.875
  8. Konyaspor - 0.5
  9. Alanyaspor - 0.1
Kaynak: TGRT HABER
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