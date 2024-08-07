Fenerbahçe mağlubiyeti pahalıya patladı! Türkiye'nin UEFA ülke sıralaması geriledi

07 Ağustos 2024 09:49 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 10:30

6 Ağustos Salı günü temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fransız ekibi Lille karşı karşıya geldi.

Deplasmanda sarı-lacivertliler 2-1 mağlup oldu.

Fenerbahçe'nin mağlubiyetinin ardından ülke puanı ise gündeme geldi.

2024 UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Sarı-lacivertlilerin mağlubiyetinin ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında gerileyerek 9. sıradan 10. sıraya düştü.

Slavia Prag sahadan berabere ayrıldığı için Çek Cumhuriyeti ise 9. sıraya yükseldi.

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EN ÇOK ÜLKE PUANINA KİM KATKI YAPTI?

Güncel rakamlara göre ülke puanına en çok katkıyı 11 puan ile Fenerbahçe yaptı.

GALATASARAY, FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'IN ÜLKE PUANINA KATKISI KAÇ?

Ülke puanına güncel verilere göre Fenerbahçe 11, Galatasaray 8.175, Beşiktaş ise 3.35 puan katkı yaptı.