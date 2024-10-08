Fenerbahçe-Manchester United biletlerinin iki hafta sonra satışa çıkması bekleniyor
UEFA Avrupa Ligi üçüncü maçlarında Fenerbahçe-Manchester United maçı oynanacak. Şükrü Saraçoğlu'nda oynanacak olan karşılaşmayı stadyumdan izlemek isteyenler maç biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacağını beklemeye başladı.
Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde milli aranın ardından Manchester United ile karşı karşıya gelecek.
Karşılaşmayı stadyumdan izlemek isteyen taraftarlar tarafından biletlerin ne zaman satışa çıkacağı merak edilmeye başlandı.
FENERBAHÇE-MANCHESTER UNİTED MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü hafta maçları kapsamında 24 Ekim 2024 Perşembe günü saat 22.00'da oynanacak olan Fenerbahçe-Manchester United maçının biletlerinin iki hafta sonra satışa çıkması bekleniyor.
Fenerbahçe bir önceki evinde oynadığı Union Saint-Gillois maçının biletlerini karşılaşmadan 3 gün önce satışa çıkarmıştı.
Bu kapsamda sarı-lacivertlilerin Şükrü Saraçoğlu'nda oynayacağı karşılaşmanın biletlerinin 21 Ekim tarihinde satışa çıkması bekleniyor.
Kulüp tarafından biletlerin ne zaman satışa çıkacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
FENERBAHÇE-MANCHESTER UNİTED MAÇI BİLETLERİ NE KADAR?
Sarı-lacivertliler tarafından henüz bilet fiyatlarının ne kadar olacağı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.
Ancak bir önceki oynanan Union Saint-Gillois maçının biletlerinin fiyatları şöyle olmuştu:
- KUZEY-SPOR TOTO TRİBÜNÜ 1.500,00 TL
- FENERIUM ÜST-MARATON ÜST A-I BLOK 2.000,00 TL
- FENERIUM ÜST-MARATON ÜST B-H BLOK 2.200,00 TL
- FENERIUM ÜST-MARATON ÜST C-G BLOK 2.400,00 TL
- FENERIUM ÜST-MARATON ÜST D-F BLOK 2.600,00 TL
- FENERIUM ÜST-MARATON ÜST E BLOK 2.900,00 TL
- FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT A-I BLOK 4.000,00 TL
- FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT B-H BLOK 4.700,00 TL
- FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT C-G BLOK 6.700,00 TL
- FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT D-F BLOK 7.600,00 TL
- VİP (MARATON ALT-FENERIUM ALT AVİS E BLOK) 20.000,00 TL
Fenerbahçe-Manchester United maçının biletlerinin satışa çıkacağı tarihin duyurulmasının ardından fiyatlarının da belli olması bekleniyor.
Umarım bu sefer Avrupa Ligi'nde iyi bir sonuç alırlar, Fenerbahçe taraftarları böyle maçlar için can atıyor