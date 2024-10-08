Fenerbahçe-Manchester United biletlerinin iki hafta sonra satışa çıkması bekleniyor

08 Ekim 2024 15:28 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 15:53

UEFA Avrupa Ligi üçüncü maçlarında Fenerbahçe-Manchester United maçı oynanacak. Şükrü Saraçoğlu'nda oynanacak olan karşılaşmayı stadyumdan izlemek isteyenler maç biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacağını beklemeye başladı.

Temsilcimiz Fenerbahçe​ UEFA Avrupa Ligi​'nde milli aranın ardından Manchester United​ ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmayı stadyumdan izlemek isteyen taraftarlar tarafından biletlerin ne zaman satışa çıkacağı merak edilmeye başlandı.

FENERBAHÇE-MANCHESTER UNİTED MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü hafta maçları kapsamında 24 Ekim 2024 Perşembe günü saat 22.00'da oynanacak olan Fenerbahçe-Manchester United maçının biletlerinin iki hafta sonra satışa çıkması bekleniyor.

Fenerbahçe bir önceki evinde oynadığı Union Saint-Gillois maçının biletlerini karşılaşmadan 3 gün önce satışa çıkarmıştı.

Bu kapsamda sarı-lacivertlilerin Şükrü Saraçoğlu'nda oynayacağı karşılaşmanın biletlerinin 21 Ekim tarihinde satışa çıkması bekleniyor.

Kulüp tarafından biletlerin ne zaman satışa çıkacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

FENERBAHÇE-MANCHESTER UNİTED MAÇI BİLETLERİ NE KADAR?

Sarı-lacivertliler tarafından henüz bilet fiyatlarının ne kadar olacağı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak bir önceki oynanan Union Saint-Gillois maçının biletlerinin fiyatları şöyle olmuştu:

KUZEY-SPOR TOTO TRİBÜNÜ 1.500,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST A-I BLOK 2.000,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST B-H BLOK 2.200,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST C-G BLOK 2.400,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST D-F BLOK 2.600,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST E BLOK 2.900,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT A-I BLOK 4.000,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT B-H BLOK 4.700,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT C-G BLOK 6.700,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT D-F BLOK 7.600,00 TL

VİP (MARATON ALT-FENERIUM ALT AVİS E BLOK) 20.000,00 TL

Fenerbahçe-Manchester United maçının biletlerinin satışa çıkacağı tarihin duyurulmasının ardından fiyatlarının da belli olması bekleniyor.