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Fenerbahçe-Manchester United biletlerinin iki hafta sonra satışa çıkması bekleniyor

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
08 Ekim 2024 15:28 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 15:53
Fenerbahçe-Manchester United biletlerinin iki hafta sonra satışa çıkması bekleniyor

UEFA Avrupa Ligi üçüncü maçlarında Fenerbahçe-Manchester United maçı oynanacak. Şükrü Saraçoğlu'nda oynanacak olan karşılaşmayı stadyumdan izlemek isteyenler maç biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacağını beklemeye başladı.

Temsilcimiz FenerbahçeUEFA Avrupa Ligi​'nde milli aranın ardından Manchester United​ ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmayı stadyumdan izlemek isteyen taraftarlar tarafından biletlerin ne zaman satışa çıkacağı merak edilmeye başlandı.

Fenerbahçe-Manchester United biletlerinin iki hafta sonra satışa çıkması bekleniyor - 1. Resim

FENERBAHÇE-MANCHESTER UNİTED MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü hafta maçları kapsamında 24 Ekim 2024 Perşembe günü saat 22.00'da oynanacak olan Fenerbahçe-Manchester United maçının biletlerinin iki hafta sonra satışa çıkması bekleniyor.

Fenerbahçe bir önceki evinde oynadığı Union Saint-Gillois maçının biletlerini karşılaşmadan 3 gün önce satışa çıkarmıştı.

Bu kapsamda sarı-lacivertlilerin Şükrü Saraçoğlu'nda oynayacağı karşılaşmanın biletlerinin 21 Ekim tarihinde satışa çıkması bekleniyor.

Kulüp tarafından biletlerin ne zaman satışa çıkacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Fenerbahçe-Manchester United biletlerinin iki hafta sonra satışa çıkması bekleniyor - 2. Resim

FENERBAHÇE-MANCHESTER UNİTED MAÇI BİLETLERİ NE KADAR?

Sarı-lacivertliler tarafından henüz bilet fiyatlarının ne kadar olacağı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak bir önceki oynanan Union Saint-Gillois maçının biletlerinin fiyatları şöyle olmuştu:

  • KUZEY-SPOR TOTO TRİBÜNÜ                                      1.500,00 TL
  • FENERIUM ÜST-MARATON ÜST A-I BLOK                   2.000,00 TL
  • FENERIUM ÜST-MARATON ÜST B-H BLOK                 2.200,00 TL
  • FENERIUM ÜST-MARATON ÜST C-G BLOK                 2.400,00 TL
  • FENERIUM ÜST-MARATON ÜST D-F BLOK                 2.600,00 TL  
  • FENERIUM ÜST-MARATON ÜST E BLOK                     2.900,00 TL
  • FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT A-I BLOK            4.000,00 TL
  • FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT B-H BLOK          4.700,00 TL
  • FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT C-G BLOK          6.700,00 TL
  • FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT D-F BLOK           7.600,00 TL
  • VİP (MARATON ALT-FENERIUM ALT AVİS E BLOK)     20.000,00 TL

Fenerbahçe-Manchester United maçının biletlerinin satışa çıkacağı tarihin duyurulmasının ardından fiyatlarının da belli olması bekleniyor.

Kaynak: TGRT HABER
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FenerbahçeliCan 8 Ekim 2024 16:17

Umarım bu sefer Avrupa Ligi'nde iyi bir sonuç alırlar, Fenerbahçe taraftarları böyle maçlar için can atıyor

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