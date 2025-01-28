Fenerbahçe Midtjylland maçı hangi kanalda yayınlanacak belli oldu

28 Ocak 2025 09:43 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 09:55

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Midtjylland ile karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen müsabakaya kısa süre kala canlı yayınlanacağı kanal da taraftarın gündemine yerleşti. Fenerbahçe, Lyon'la berabere kalarak puanını 9'a çıkardı. Midtjylland ile yapacağı maçta 3 puan almayı hedefliyor. Rakibi ile 30 Ocak günü deplasmanda mücadele edecek.

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Sarı lacivertli ekip UEFA Avrupa Ligi'nde yarışını sürdürüyor. Heyecanla takip edilen müsabakaya az bir süre kala yayınlandığı kanal da nerede oynanacağı merak edildi. Danimarka temsilcisi Midtjylland'a karşı galibiyet alınması halinde FB bir üst tura çıkacak.

FENERBAHÇE MİDTJYLLAND MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

7. hafta müsabakalarının ardından Fenerbahçe 23. sıraya yerleşti. Rakibinden puan alması halinde bir üst tura çıkacak. Galibiyet halinde puanı 12'ye çıkarken rakibini 2 puan geçmiş olacak. Heyecanla beklenen müsabaka canlı ve şifresiz olarak TRT Spor kanalından yayınlanacak.

FENERBAHÇE AVRUPA MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'nde tur yarışı sürüyor. Fenerbahçe ilk 24 sıranın dışında olan takımlardan puan olarak önde olurken rakibini mağlup ederse direkt olarak üst tura çıkacak. Sarı lacivertli ekip 12 puan alırsa Glasgow Rangers-Union Saint-Gilloise, PAOK-Real Sociedad ve Ferencvaros-AZ Alkmaar maçlarının sonucuna göre birkaç basamak yükselebilir. Heyecanla beklenen müsabaka 30 Ocak Perşembe akşamı oynanacak.

Müsabaka 23.00'te başlayacak ve TRT Spor ekranlarında yayınlanacak.

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU GÜNCEL

Avrupa Ligi'nde mücadele eden FB, ligde 9 puanla 23. sırada yer alıyor. 7 maç sonunda 9 puan alan FB, Galatasaray ile eşleşebilir.

Galatasaray ligi 9. sırada, Fenerbahçe ise 24. sırada tamamlarsa eğer iki takım sonraki turda rakip olacak.