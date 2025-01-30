Fenerbahçe Midtjylland yenerse, berabere kalırsa rakibi kim olacak? Maçı kazanırsa karşılaşacağı takım

30 Ocak 2025 09:23 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 09:39

Midtjylland ile Fenerbahçe bu akşam karşı karşıya geliyor. Heyecanla beklenen müsabakaya saatler kala Fenerbahçe'nin maçı kazanırsa rakibinin kim olacağı da merak konusu oldu. Sarı lacivertli ekibin yenerse ve berabere kalırsa rakip ihtimalleri gündemde.

Avrupa Ligi'nde şampiyonluk yarışı devam ederken Midtjylland ile Fenerbahçe mücadele edecek. 7. hafta müsabakasında Lyon ile karşılaşan Fenerbahçe tur atlama ihtimalini son maça bıraktı. 9 puana ulaşan sarı lacivertli ekibin tur atlayabilmesi için bugün rakibini yenmesi gerekiyor.

Rakibini yenerse kimle karşılaşacağı da taraftarın gündeminde yer alıyor.

FENERBAHÇE YENERSE KİMLE KARŞILAŞACAK?

Sarı lacivertli ekip son karşılaşmasında Midtjylland ile mücadele edecek. 30 Ocak akşamı oynanacak olan müsabaka sonrasında ligde ilk 24 arasında tamamlayıp tamamlamayacağı netleşecek. FB, yenerse üst tura çıkacak. Temsilcimiz maçı kazanması halinde 9 puandan 12 puana çıkacak ve böylece maksimum 11. sırada yer alabilecek.

Eğer 11 - 12. olursa 21-22. sıradaki takımla eşleşmiş olacak.

13 - 14. olursa 19 - 20. sırada olan takımla karşılaşacak. Eğer 15 - 16. olursa 17 - 18. sıradaki takım ile mücadele edecek. 19 - 20. sıraya yerleşmesi halinde ise 13 - 14. takımla eşleşecek.

FB, 21 - 22. sıraya yerleşirse 12 - 11. sıradaki takım ile eşleşecek. 23 veya 24. sırada olması halinde ise 9 - 10 sıradaki takımla mücadele edecek.

FENERBAHÇE KAZANIRSA RAKİBİ KİM OLACAK?

Sarı lacivertli ekip bu akşam rakibini mağlup etmesi halinde 12 puana erişecek. Buna göre oynanacak olan maçların sonucuna göre karşılaşacağı takım belli olacak. Bugün kazanması halinde 12 puan ile maksimum 11. sıraya yerleşebilecek.

Kazanması halinde 12 puana çıkan takım rakibini 2 puanla geçmiş olacak. 3 puan alınırsa Glasgow Rangers-Union Saint-Gilloise, PAOK-Real Sociedad ve Ferencvaros-AZ Alkmaar maçlarının sonuçlarına göre birkaç sıra daha üste çıkabilir.

FENERBAHÇE BERABERE KALIRSA KİMLE EŞLEÇECEK?

Bugün oynanacak olan müsabakada berabere sonuç alınması halinde ligde 10 puan alacak. 15 - 16. sırada yer alması halinde 17 - 18. takım ile eşleşirken 19 - 20. olursa 13 - 14. takımla eşleşecek.

21 - 22. olması halinde 11 - 12. takımla mücadele edecek. 23 veya 24. olursa 9 - 10. sıradaki takımla eşleşmiş olacak.

FENERBAHÇE TUR ATLARSA RAKİP İHTİMALLERİ

Sarı lacivertli ekip 7 müsabakada 9 puan toplayarak 23. sıraya yerleşti. 9. sırada yer alan Galatasaray ile eşleşme şansı bulunuyor.

Karşılaşmalardan alınacak sonuçlara göre GS ligi 9. FB 24. sırada bitirirse bir sonraki turda iki takım karşılaşabilir.