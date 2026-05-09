Aktüel
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

Fenerbahçe nasıl şampiyon olur, kaç puan gerekiyor? Trendyol Süper Lig güncel puan durumu sıralaması

Fenerbahçe şampiyonluk ihtimalleri, Galatasaray Antalyaspor mücadelesiyle beraber tekrar gündeme geldi. Fenerbahçe, Konyaspor karşısında öne geçerken Galatasaray ise Antalyaspor karşısında geriye düştü. Trendyol Süper Lig’de son iki hafta öncesinde ezeli rakipler arasında 4 puan fark bulunuyordu. Galatasaray, mağlup olması durumunda Fenerbahçe şampiyonluk umutlarını kazanması durumunda son haftaya taşıyacak. Galatasaray son hafta deplasmanda Kasımpaşa ile oynarken Fenerbahçe ise Eyüpspor’u konuk edecek. Peki Fenerbahçe nasıl şampiyon olur, kaç puanla? İşte, Fenerbahçe’nin şampiyonluk ihtimalleri…

GİRİŞ:
09.05.2026
saat ikonu 21:17
|
GÜNCELLEME:
09.05.2026
saat ikonu 21:17

Fenerbahçe bu sezon ligde son iki haftada kazansa bile ezeli rakibi Galatasaray’ın puan kaybetmesini bekleyecek. Tedesco ile yolları ayıran Fenerbahçe, Galatasaray’ın puan kayıplarının ardından şampiyonluk hesapları yapmaya şimdiden başladı. Fenerbahçe ve Galatasaray arasında 33. hafta maçları öncesinde 4 puan farkı bulunuyordu. Fenerbahçe, Konyaspor karşısında kazanması durumunda puanını 73’e yükseltecek. Galatasaray’ın ise Antalyaspor mücadelesi öncesinde 74 puanı bulunuyordu. Fenerbahçe, Galatasaray’ın kazanması durumunda şampiyon olamayacak. Peki Fenerbahçe nasıl şampiyon olur, kaç puanla? İşte, Fenerbahçe’nin şampiyonluk senaryoları…

Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'de şampiyon olabilmesi için kalan son iki maçını kazanması ve Galatasaray'ın puan kaybetmesi gerekiyor.
Fenerbahçe ve Galatasaray arasında 33. hafta maçları öncesinde 4 puan farkı bulunuyordu.
Fenerbahçe'nin kalan son iki maçını kazanması ve Galatasaray'ın Antalyaspor ile Kasımpaşa maçlarını kaybetmesi durumunda şampiyon Fenerbahçe olacak.
Galatasaray son iki mücadelesini kaybetmesi durumunda 74 puanda kalacak ve Fenerbahçe ise son iki maçını kazanması durumunda 76 puana ulaşacak.
Süper Lig'in 33. hafta maçları öncesinde Galatasaray 74 puanla lider, Fenerbahçe ise 70 puanla ikinci sırada yer alıyor.
FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR, KAÇ PUANLA?

Fenerbahçe yapacağı her türlü puan kaybıyla şampiyonluğu kaybedecek. Son iki haftaya ezeli rakibinin 4 puan gerisinde girerken Fenerbahçe’ye her iki karşılaşmadan da mutlak galibiyet gerekiyor.

TFF yönergesinde yer alan maddeye göre aynı puana sahip iki takımın durumunda öncelikle yani bu takımların kendi aralarındaki maçlardaki puan üstünlüğü dikkate alınır. İkili averajda ise sarı-kırmızılılar avantajlı durumda yer alırken Fenerbahçe’nin kalan son iki maçını kazanması ve Galatasaray’ın Antalyaspor, Kasımpaşa maçlarını kaybetmesi durumunda şampiyon Fenerbahçe olacak.

Bu hesaplamada Galatasaray son iki mücadelesini kaybetmesi durumunda 74 puanda kalacak ve Fenerbahçe ise son iki maçını kazanması durumunda 76 puana ulaşacak ve şampiyonluk sevinci yaşayacak.

SÜPER LİG PUAN DURUMU 2025-2026 (SON İKİ MAÇ ÖNCESİNDE)

Süper Lig'in 33. hafta maçları öncesindeki güncel puan durumu şöyle:

Galatasaray - 74
Fenerbahçe - 70
Trabzonspor - 66
Beşiktaş - 59
Göztepe - 52
Başakşehir - 51
Samsunspor - 48
Rizespor - 40
TÜMOSAN Konyaspor - 40
Kocaelispor - 37
Gaziantep FK - 37
Alanyaspor - 34
Kasımpaşa - 32
Eyüpspor - 29
Antalyaspor - 29
Gençlerbirliği - 28
Kayserispor - 27
Fatih Karagümrük - 24

