Fenerbahçe nasıl tur atlar? Nottingham Forest maçı öncesi tur senaryoları

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Nottingham Forest deplasmanında sahaya çıkacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarındaki 300. sınavına İngiltere’de çıkacak.

NOTTİGHAM FOREST - FENERBAHÇE İSTATİSTİKLERİ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 299 maç oynadı. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmalarda 117 galibiyet ve 117 yenilgi alırken, 65 mücadelede sahadan beraberlikle ayrıldı. Rakip fileleri 407 kez havalandıran İstanbul temsilcisi, kalesinde ise 422 gol gördü.

UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda 103 maça çıkan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 49 galibiyet, 31 beraberlik ve 23 mağlubiyet yaşadı. Bu süreçte 146 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde 106 gol gördü. 2009-2010 sezonuna kadar UEFA Kupası adıyla oynanan dönemde ise 157 maçta 67 galibiyet, 41 beraberlik ve 49 yenilgi aldı; bu maçlarda 218 gol atarken 197 gol yedi.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Fenerbahçe’nin İngiltere’de turu geçebilmesi için karşılaşmadan 4 farklı galibiyetle ayrılması gerekiyor. Sarı-lacivertlilerin bu skorla sahadan ayrılması halinde toplam skor eşitliği aşılacak ve temsilci bir üst tura yükselecek.

Müsabakanın 3 farklı Fenerbahçe galibiyetiyle tamamlanması halinde ise karşılaşma uzatmalara gidecek. Uzatma dakikalarında toplam skor değişmezse turu geçen takımı seri penaltı atışları belirleyecek. Bunun dışındaki tüm sonuçlarda ev sahibi ekip tur atlayan taraf olacak.

