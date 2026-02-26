Menü Kapat
Fenerbahçe nasıl tur atlar? Nottingham Forest maçı öncesi tur senaryoları

Fenerbahçe nasıl tur atlar Nottingham Forest maçı öncesi gol hesaplamaları yapılmaya başlandı. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında İngiltere temsilcisi Nottingham Forest ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. City Ground’da saat 23.00’te başlayacak mücadelede İtalyan hakem Maurizio Mariani düdük çalacak. Sarı-lacivertliler kritik rövanş öncesinde önemli eksiklerle İngiltere’ye giderken, tur ihtimalleri karşılaşmanın sonucuna göre netleşecek. Mücadele TRT 1’den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. FB nasıl tur atlar? İşte Fenerbahçe’nin turu geçmesi için alması gereken skor ve ihtimaller…

Fenerbahçe nasıl tur atlar? Nottingham Forest maçı öncesi tur senaryoları
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.02.2026
saat ikonu 21:58
|
GÜNCELLEME:
26.02.2026
saat ikonu 22:00

, play-off turu rövanş maçında deplasmanında sahaya çıkacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarındaki 300. sınavına İngiltere’de çıkacak.

Fenerbahçe nasıl tur atlar? Nottingham Forest maçı öncesi tur senaryoları

NOTTİGHAM FOREST - FENERBAHÇE İSTATİSTİKLERİ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 299 maç oynadı. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmalarda 117 galibiyet ve 117 yenilgi alırken, 65 mücadelede sahadan beraberlikle ayrıldı. Rakip fileleri 407 kez havalandıran İstanbul temsilcisi, kalesinde ise 422 gol gördü.

Fenerbahçe nasıl tur atlar? Nottingham Forest maçı öncesi tur senaryoları

UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda 103 maça çıkan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 49 galibiyet, 31 beraberlik ve 23 mağlubiyet yaşadı. Bu süreçte 146 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde 106 gol gördü. 2009-2010 sezonuna kadar UEFA Kupası adıyla oynanan dönemde ise 157 maçta 67 galibiyet, 41 beraberlik ve 49 yenilgi aldı; bu maçlarda 218 gol atarken 197 gol yedi.

Fenerbahçe nasıl tur atlar? Nottingham Forest maçı öncesi tur senaryoları

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Fenerbahçe’nin İngiltere’de turu geçebilmesi için karşılaşmadan 4 farklı galibiyetle ayrılması gerekiyor. Sarı-lacivertlilerin bu skorla sahadan ayrılması halinde toplam skor eşitliği aşılacak ve temsilci bir üst tura yükselecek.

Fenerbahçe nasıl tur atlar? Nottingham Forest maçı öncesi tur senaryoları

Müsabakanın 3 farklı Fenerbahçe galibiyetiyle tamamlanması halinde ise karşılaşma uzatmalara gidecek. Uzatma dakikalarında toplam skor değişmezse turu geçen takımı seri penaltı atışları belirleyecek. Bunun dışındaki tüm sonuçlarda ev sahibi ekip tur atlayan taraf olacak.

FENERBAHÇE'NİN NOTTİNGHAM FOREST'I KAÇ KAÇ YENMESİ LAZIM?

Sarı-lacivertlilerin turu doğrudan geçebilmesi için sahadan en az 4 farklı galibiyetle ayrılması gerekiyor. Üç farklı galibiyet ise mücadeleyi uzatmalara taşıyacak. Her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 ve 2 farklı yenilgilerde de ev sahibi Nottingham Forest tur atlayan taraf olacak. Bu nedenle Fenerbahçe’nin İngiltere’de alacağı skor tur ihtimalini doğrudan belirleyecek.

