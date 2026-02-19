Fenerbahçe Nottingham Forest kadro değeri! En değerli 10 futbolcu

Fenerbahçe - Nottingham Forest kadro değerleri taraftarlar tarafından merak ediliyor. UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe ile Nottingham Forest bugün saat 20.45'te karşı karşıya gelecek. Karşılaşmadan Fenerbahçe galibiyet ile ayrılırsa, İngiltere'de oynanacak olan rövanş mücadelesinde büyük avantaj elde edecek. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan karşılaşmanın sonucunda kazanan takım ise son 16 biletinin sahibi olacak. Taraftarlar tarafından karşılaşmaya saatler kala Fenerbahçe - Nottingham Forest kadro değeri araştırılmaya başlandı.

NOTTİNGHAM FOREST KADRO DEĞERİ

Nottingham Forest'ın Transfermarkt verilerine göre 591.60 milyon Euro güncel kadro değeri bulunuyor. Takımın en değerli futbolcusu olarak ise on numara pozisyonunda oynayan 65 milyon Euro piyasa değeri ile Morgan Gibbs White ön plana çıkıyor. Morgan Gibbs White'ın hemen ardından ise 60 milyon Euro piyasa değeri ile Elliot Anderson geliyor. Nottingham Forest'ın en değerli 10 futbolcusu ise şöyle:

Morgan Gibbs-White - 65 milyon Euro

Elliot Anderson - 60 milyon Euro

Murillo - 55 milyon Euro

Dan Ndoye - 40 milyon Euro

Dilane Bakwa - 32 milyon Euro

Callum Hudson-Odoi - 30 milyon Euro

Nikola Milenkovic - 30 milyon Euro

Omari Hutchinson - 30 milyon Euro

Neco Williams - 25 milyon Euro

Lorenzo Lucca - 25 milyon Euro

FENERBAHÇE KADRO DEĞERİ

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin ise 236.50 milyon Euro kadro değeri bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde piyasa değeri açısından en değerli futbolcu olarak ise devre arası transfer döneminde kadroya dahil edilen Matteo Guendouizi yer alıyor. Guendouizi 28 milyon Euro piyasa değeri ile sarı-lacivertlilerin en değerli futbolcusu olarak ön plana çıkıyor. Guendouizi'nin ardından ise 22 milyon Euro piyasa değeri ile Kerem Aktürkoğlu ve Edson Alvarez geliyor. Fenerbahçe'nin piyasa değeri açısından en değerli 10 futbolcusu şöyle:

Matteo Guendouizi - 28 milyon Euro

Kerem Aktüekoğlu - 22 milyon Euro

Edson Alvarez - 22 milyon Euro

Dorgeles Nene - 18 milyon Euro

Jayden Oosterwolde - 16 milyon Euro

Ederson - 15 milyon Euro

Marco Asensio - 15 milyon Euro

İsmail Yüksek - 13 milyon Euro

Milan Skriniar - 11 milyon Euro

Oğuz Aydın - 10 milyon Euro