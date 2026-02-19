Fenerbahçe Nottingham Forest kadro değeri! En değerli 10 futbolcu

Kategoriler
Fenerbahçe - Nottingham Forest kadro değerleri taraftarlar tarafından merak ediliyor. UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe ile Nottingham Forest bugün saat 20.45'te karşı karşıya gelecek. Karşılaşmadan Fenerbahçe galibiyet ile ayrılırsa, İngiltere'de oynanacak olan rövanş mücadelesinde büyük avantaj elde edecek. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan karşılaşmanın sonucunda kazanan takım ise son 16 biletinin sahibi olacak. Taraftarlar tarafından karşılaşmaya saatler kala Fenerbahçe - Nottingham Forest kadro değeri araştırılmaya başlandı.
Nottingham Forest'ın Transfermarkt verilerine göre 591.60 milyon Euro güncel kadro değeri bulunuyor. Takımın en değerli futbolcusu olarak ise on numara pozisyonunda oynayan 65 milyon Euro piyasa değeri ile Morgan Gibbs White ön plana çıkıyor. Morgan Gibbs White'ın hemen ardından ise 60 milyon Euro piyasa değeri ile Elliot Anderson geliyor. Nottingham Forest'ın en değerli 10 futbolcusu ise şöyle:
Morgan Gibbs-White - 65 milyon Euro
Elliot Anderson - 60 milyon Euro
Murillo - 55 milyon Euro
Dan Ndoye - 40 milyon Euro
Dilane Bakwa - 32 milyon Euro
Callum Hudson-Odoi - 30 milyon Euro
Nikola Milenkovic - 30 milyon Euro
Omari Hutchinson - 30 milyon Euro
Neco Williams - 25 milyon Euro
Lorenzo Lucca - 25 milyon Euro
Temsilcimiz Fenerbahçe'nin ise 236.50 milyon Euro kadro değeri bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde piyasa değeri açısından en değerli futbolcu olarak ise devre arası transfer döneminde kadroya dahil edilen Matteo Guendouizi yer alıyor. Guendouizi 28 milyon Euro piyasa değeri ile sarı-lacivertlilerin en değerli futbolcusu olarak ön plana çıkıyor. Guendouizi'nin ardından ise 22 milyon Euro piyasa değeri ile Kerem Aktürkoğlu ve Edson Alvarez geliyor. Fenerbahçe'nin piyasa değeri açısından en değerli 10 futbolcusu şöyle:
Matteo Guendouizi - 28 milyon Euro
Kerem Aktüekoğlu - 22 milyon Euro
Edson Alvarez - 22 milyon Euro
Dorgeles Nene - 18 milyon Euro
Jayden Oosterwolde - 16 milyon Euro
Ederson - 15 milyon Euro
Marco Asensio - 15 milyon Euro
İsmail Yüksek - 13 milyon Euro
Milan Skriniar - 11 milyon Euro
Oğuz Aydın - 10 milyon Euro