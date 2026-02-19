Menü Kapat
Fenerbahçe Nottingham Forest maç kadrosu, muhtemel 11! FB Nottingham Forest muhtemel ilk 11'i belli oldu

Fenerbahçe - Nottingham Forest maç kadrosu, muhtemel 11'leri karşılaşmaya saatler kala gündem oldu. UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu kapsamında temsilcimiz Fenerbahçe, Kadıköy'de bugün İngiliz ekibi Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.45'te başlayacak olan karşılaşmada iki takımda da eksik oyuncular bulunuyor. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Nottingham Forest maç kadrosu, muhtemel 11, sakatlar ve cezalı oyuncular merak ediliyor. Fenerbahçe'de karşılaşmada 4 futbolcu forma giyemeyecek. İşte Fenerbahçe - Nottingham Forest muhtemel ilk 11'leri...

Fenerbahçe Nottingham Forest maç kadrosu, muhtemel 11! FB Nottingham Forest muhtemel ilk 11'i belli oldu
- , taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. 'nde karşılaşmalar son 16 play-off turu ile birlikte kaldığı yerden devam ediyor. Avrupa Ligi'nin son 16 play-off turu maçları kapsamında temsilcimiz Fenerbahçe, Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz karşılaşmadan galibiyet alarak, İngiltere'de oynanacak olan rövanş mücadelesinde avantajlı olmak istiyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Fenerbahçe - Nottingham Forest maçı bugün saat 20.45'te başlayacak. UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Karşılaşmanın saatinin yakınlaşmasıyla birlikte Fenerbahçe - Nottingham Forest maç kadrosu, muhtemel 11'leri gündeme geldi.

Fenerbahçe Nottingham Forest maç kadrosu, muhtemel 11! FB Nottingham Forest muhtemel ilk 11'i belli oldu

FENERBAHÇE - NOTTİNGHAM FOREST MAÇ KADROSU

Temsilcimiz Fenerbahçe'de karşılaşma öncesinde Edson Alvarez'in sakatlığı bulunuyor. Meksikalı futbolcu ayak bileğinden operasyon geçirmişti. Edson Alvarez'in yanı sıra Mert Günok ve Musaba ise UEFA isim listesinde yer almadıkları için karşılaşma forma giyemeyecekler. Mert Hakan Yandaş ise devam eden adli süreçten dolayı karşılaşmada yer almayacak. Nottingham Forest tarafında ise Sels, Savona, John, Wood ve Boly'nin sakatlığı bulunuyor. Awoniyi, Silva Moreira ve Netz ise karşılaşmada UEFA isim listesinde yer almadıkları için forma giyemeyecekler.

Fenerbahçe Nottingham Forest maç kadrosu, muhtemel 11! FB Nottingham Forest muhtemel ilk 11'i belli oldu

FENERBAHÇE - NOTTİNGHAM FOREST MUHTEMEL 11

Fenerbahçe - Nottingham Forest maçında teknik direktör Domenico Tedesco'nun, Trabzonspor maçında oynadığı taktikle sahada olması bekleniyor. Guendouizi, İsmail Yüksek ve Kante'nin karşılaşmada ilk 11'de başlayacağı tahmin ediliyor. Fenerbahçe - Nottingham Forest maçının muhtemel 11'leri şöyle:

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Guendouizi, Kante, İsmail Yüksek, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca

Nottingham Forest: Ortega, Abbott, Milenkovic, Morato, Williams, Sangare, Anderson, Ndoye, White Hudson-Odoi, Jesus

Fenerbahçe Nottingham Forest maç kadrosu, muhtemel 11! FB Nottingham Forest muhtemel ilk 11'i belli oldu

FENERBAHÇE - NOTTİNGHAM FOREST İSTATİSTİKLERİ, TÜM MAÇLAR

Fenerbahçe ile Nottingham Forest tarihleri boyunca daha önce karşı karşıya gelmedi. Bugün ilk kez karşı karşıya gelecekler. Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de namağlup olarak yoluna devam ediyor. 22 maçta 15 galibiyet, 7 beraberlik alan sarı-lacivertliler 52 puanla 2. sırada yer alıyor. Nottingham Forest ise Premier Lig'de bu sezon 26 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. 27 puan toplayan Nottingham Forest, 17. sırada bulunuyor.

