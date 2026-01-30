Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
10°
 Hüseyin Bahcivan

Fenerbahçe Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, nerede? Avrupa Ligi play-off turunda karşılaşacaklar

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacağı taraftarların gündeminde yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi'nin play-off turu kura çekimi bugün gerçekleştirildi. Kura çekiminin ardından temsilcimiz Fenerbahçe'nin play-off rakibi netleşti. Açıklanan bilgilere göre UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe - Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından eşleşmenin belli olmasının ardından Fenerbahçe - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacağı araştırılmaya başlandı. Avrupa Ligi play-off maçlarının detayları belli oldu.

Fenerbahçe Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, nerede? Avrupa Ligi play-off turunda karşılaşacaklar
İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA genel merkezinde Avrupa Ligi'nin play-off turu kura çekimi bugün gerçekleştirildi. Kura çekiminin sona ermesinin 19. sırada lig etabını bitirerek adını play-off turuna yazdıran temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu. Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi play-off karşılaşmaları kapsamında Nottingham Forest ile mücadele edecekler. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacağı araştırılmaya başlandı.

Fenerbahçe Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, nerede? Avrupa Ligi play-off turunda karşılaşacaklar

FENERBAHÇE - NOTTİNGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe - Nottingham Forest maçı açıklanan bilgilere göre 19 Şubat 2026 tarihinde oynanacak. UEFA tarafından henüz karşılaşmanın saat kaçta oynanacağıyle ilgili bir açıklama yapılmadı. İlerleyen günlerde UEFA'nın Avrupa Ligi play-off maçlarının saatlerini duyurması bekleniyor.

Fenerbahçe Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, nerede? Avrupa Ligi play-off turunda karşılaşacaklar

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan karşılaşmalarda sarı-lacivertliler galibiyetle kapatırsa son 16 turuna yükselecek. Avrupa Ligi play-off turunun rövanş maçları ise 26 Şubat 2026 tarihinde oynanacak.

Fenerbahçe Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, nerede? Avrupa Ligi play-off turunda karşılaşacaklar

FENERBAHÇE - NOTTİNGHAM FOREST MAÇI NEREDE?

Fenerbahçe - Nottingham Forrest arasında oynanacak olan ilk karşılaşma Kadıköy'de düzenlenecek. İkinci mücadele ise İngiltere'de oynanacak.

AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMLERİ

Sporlar: Yaşam-Aktüel-Spor kategorisi

Play-off turu: 19 Şubat - 26 Şubat

Son 16 Turu: 12 Mart - 19 Mart

Çeyrek Final: 9 Nisan - 16 Nisan

Yarı Final: 30 Nisan - 7 Mayıs

Final: 20 Mayıs Beşiktaş Park/İstanbul

