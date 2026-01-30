Fenerbahçe Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, nerede? Avrupa Ligi play-off turunda karşılaşacaklar

Kategoriler
İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA genel merkezinde Avrupa Ligi'nin play-off turu kura çekimi bugün gerçekleştirildi. Kura çekiminin sona ermesinin 19. sırada lig etabını bitirerek adını play-off turuna yazdıran temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu. Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi play-off karşılaşmaları kapsamında Nottingham Forest ile mücadele edecekler. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacağı araştırılmaya başlandı.
UEFA Avrupa Ligi kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe - Nottingham Forest maçı açıklanan bilgilere göre 19 Şubat 2026 tarihinde oynanacak. UEFA tarafından henüz karşılaşmanın saat kaçta oynanacağıyle ilgili bir açıklama yapılmadı. İlerleyen günlerde UEFA'nın Avrupa Ligi play-off maçlarının saatlerini duyurması bekleniyor.
Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan karşılaşmalarda sarı-lacivertliler galibiyetle kapatırsa son 16 turuna yükselecek. Avrupa Ligi play-off turunun rövanş maçları ise 26 Şubat 2026 tarihinde oynanacak.
Fenerbahçe - Nottingham Forrest arasında oynanacak olan ilk karşılaşma Kadıköy'de düzenlenecek. İkinci mücadele ise İngiltere'de oynanacak.
AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMLERİ
Play-off turu: 19 Şubat - 26 Şubat
Son 16 Turu: 12 Mart - 19 Mart
Çeyrek Final: 9 Nisan - 16 Nisan
Yarı Final: 30 Nisan - 7 Mayıs
Final: 20 Mayıs Beşiktaş Park/İstanbul