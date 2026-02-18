Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Fenerbahçe Nottingham Forest muhtemel 11! Fenerbahçe'de 2 eksik var

Fenerbahçe Nottingham Forest maç kadrosu, muhtemel 11 şekillenmeye başladı. UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, İngiltere temsilcisi Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek. İstanbul’daki Chobani Stadı’nda oynanacak mücadelede İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çalacak. Sarı-lacivertliler lig aşamasını 12 puanla 19. sırada tamamlarken, İngiliz ekibi 14 puanla 13. sırada yer aldı. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz yayınlanacak. Fenerbahçe - Nottingham Forest maç kadrosu kimler var? İşte FB Nottingham Forest muhtemel 11…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe Nottingham Forest muhtemel 11! Fenerbahçe'de 2 eksik var
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.02.2026
saat ikonu 23:30
|
GÜNCELLEME:
18.02.2026
saat ikonu 23:32

’nde son 16 play-off turu heyecanı İstanbul’da yaşanacak. ile arasındaki ilk randevu, rövanş öncesi avantaj açısından büyük önem taşıyor.

FENERBAHÇE NOTTİNGHAM FOREST MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Nottingham Forest arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçı, Chobani Stadı’nda saat 20.45’te başlayacak. Mücadelede İsviçre Futbol Federasyonu’ndan Sandro Scharer görev alacak; yardımcı hakemliklerini ise Stephane De Almeida ve Jonas Erni üstlenecek.

Fenerbahçe Nottingham Forest muhtemel 11! Fenerbahçe'de 2 eksik var

Karşılaşma TRT 1’den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadeleyi uydu üzerinden takip etmek isteyenler için güncel frekans bilgileri TÜRKSAT 4A (42E) uydusu üzerinden 11.794 frekans, V/Dikey polarizasyon, 30000 sembol ve 3/4 FEC şeklinde açıklandı.

Fenerbahçe Nottingham Forest muhtemel 11! Fenerbahçe'de 2 eksik var

FENERBAHÇE - NOTTİNGHAM FOREST MAÇ KADROSU

Fenerbahçe’de Nottingham Forest maçı öncesinde iki eksik bulunuyor. Ayak bileğinden ameliyat olan Edson Alvarez karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Archie Brown ise teknik heyetin kararı doğrultusunda riske edilmeyecek. Brown’ın maç kadrosuna alınabileceği ancak sahaya sürülmesinin planlanmadığı ifade ediliyor.

Fenerbahçe Nottingham Forest muhtemel 11! Fenerbahçe'de 2 eksik var

Sarı-lacivertli ekipte ayrıca iki oyuncu sarı kart sınırında yer alıyor. İkişer sarı kartı bulunan Nelson Semedo ile Oğuz Aydın, bu maçta kart görmeleri halinde 26 Şubat’ta İngiltere’de oynanacak rövanş karşılaşmasında görev yapamayacak. Nottingham Forest cephesinde ise lig aşamasında 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 14 puan toplayan kadro, İstanbul’daki ilk maç için sahaya çıkacak.

Fenerbahçe Nottingham Forest muhtemel 11! Fenerbahçe'de 2 eksik var

FENERBAHÇE NOTTİNGHAM FOREST MUHTEMEL 11

Fenerbahçe’nin sahaya Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Kante, Guendouzi, İsmail, Asensio, Kerem ve Talisca ilk 11’iyle çıkması bekleniyor. Sarı-lacivertliler, lig aşamasında oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 12 puan toplamış ve 19. sırada yer almıştı.

Fenerbahçe Nottingham Forest muhtemel 11! Fenerbahçe'de 2 eksik var

Nottingham Forest’ın ise Ortega, Aina, Milenkovic, Morato, Williams, Sangare, Anderson, Gibbs-White, Hudson-Odoi, Hutchinson ve Jesus’tan oluşan bir kadroyla mücadele etmesi öngörülüyor. İngiliz temsilcisi lig aşamasında 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 14 puan elde ederek 13. sırayı aldı. Bu turu geçen ekip, bir sonraki aşamada Danimarka’dan Midtjylland ya da İspanya’dan Real Betis ile eşleşecek.

ETİKETLER
#Spor
#uefa avrupa ligi
#nottingham forest
#Fenerbahçe
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.