Fenerbahçe Nottingham Forest muhtemel 11! Fenerbahçe'de 2 eksik var

UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 play-off turu heyecanı İstanbul’da yaşanacak. Fenerbahçe ile Nottingham Forest arasındaki ilk randevu, rövanş öncesi avantaj açısından büyük önem taşıyor.

FENERBAHÇE NOTTİNGHAM FOREST MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Nottingham Forest arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçı, Chobani Stadı’nda saat 20.45’te başlayacak. Mücadelede İsviçre Futbol Federasyonu’ndan Sandro Scharer görev alacak; yardımcı hakemliklerini ise Stephane De Almeida ve Jonas Erni üstlenecek.

Karşılaşma TRT 1’den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadeleyi uydu üzerinden takip etmek isteyenler için güncel frekans bilgileri TÜRKSAT 4A (42E) uydusu üzerinden 11.794 frekans, V/Dikey polarizasyon, 30000 sembol ve 3/4 FEC şeklinde açıklandı.

FENERBAHÇE - NOTTİNGHAM FOREST MAÇ KADROSU

Fenerbahçe’de Nottingham Forest maçı öncesinde iki eksik bulunuyor. Ayak bileğinden ameliyat olan Edson Alvarez karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Archie Brown ise teknik heyetin kararı doğrultusunda riske edilmeyecek. Brown’ın maç kadrosuna alınabileceği ancak sahaya sürülmesinin planlanmadığı ifade ediliyor.

Sarı-lacivertli ekipte ayrıca iki oyuncu sarı kart sınırında yer alıyor. İkişer sarı kartı bulunan Nelson Semedo ile Oğuz Aydın, bu maçta kart görmeleri halinde 26 Şubat’ta İngiltere’de oynanacak rövanş karşılaşmasında görev yapamayacak. Nottingham Forest cephesinde ise lig aşamasında 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 14 puan toplayan kadro, İstanbul’daki ilk maç için sahaya çıkacak.

FENERBAHÇE NOTTİNGHAM FOREST MUHTEMEL 11

Fenerbahçe’nin sahaya Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Kante, Guendouzi, İsmail, Asensio, Kerem ve Talisca ilk 11’iyle çıkması bekleniyor. Sarı-lacivertliler, lig aşamasında oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 12 puan toplamış ve 19. sırada yer almıştı.

Nottingham Forest’ın ise Ortega, Aina, Milenkovic, Morato, Williams, Sangare, Anderson, Gibbs-White, Hudson-Odoi, Hutchinson ve Jesus’tan oluşan bir kadroyla mücadele etmesi öngörülüyor. İngiliz temsilcisi lig aşamasında 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 14 puan elde ederek 13. sırayı aldı. Bu turu geçen ekip, bir sonraki aşamada Danimarka’dan Midtjylland ya da İspanya’dan Real Betis ile eşleşecek.