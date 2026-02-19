Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Fenerbahçe Nottingham Forest yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? Çift maç eleme usulüne göre oynanacak

Fenerbahçe - Nottingham Forest rövanş maçı ne zaman, saat kaçta olduğu taraftarlar tarafından araştırılıyor. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kapsamında bugün son 16 play-off turu ilk maçına çıkacak. Kadıköy'de oynanacak olan kritik mücadele saat 20.45'te başlayacak. Fenerbahçe, Nottingham Forest'ı yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Sarı--lacivertliler son 16 bileti için bugün sahaya çıkıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe Nottingham Forest yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? Çift maç eleme usulüne göre oynanacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.02.2026
saat ikonu 20:00
|
GÜNCELLEME:
19.02.2026
saat ikonu 20:00

Notingham Forest'ı yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur sorusu taraftarların gündeminde yer alıyor. Bu sezon 'nde mücadele eden tek temsilcimiz Fenerbahçe, lig etabında 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 12 puanla lig etabını 19. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu oynamaya hak kazandı. Son 16 play-off turu kapsamında Fenerbahçe bugün ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan eşleşmenin ikinci maçı ise İngiltere'de oynanacak. Taraftarlar tarafından bugün oynanacak olan karşılaşmada Fenerbahçe, Nottingham Forest'ı yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

Fenerbahçe Nottingham Forest yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? Çift maç eleme usulüne göre oynanacak

FENERBAHÇE NOTTİNGHAM FOREST'I YENERSE, YENİLİRSE, BERABERE KALIRSA NE OLUR?

Fenerbahçe bugün oynanacak olan mücadelede Nottingham Forest karşısında galibiyet alırsa büyük bir avantaj elde edecek. İngiltere'de oynanacak olan mücadelede sarı-lacivertliler beraberlik bile alsa son 16 turuna çıkmaya hak kazanacak. Mağlubiyet ve beraberlik senaryolarında ise sarı-lacivertlilerin İngiltere'de oynayacağı deplasman mücadelesi kritik rol oynayacak. İlk maçta Fenerbahçe berabere kalırsa son 16 turuna yükselmek için Nottingham Forest'ı yenmesi gerekecek.

Fenerbahçe Nottingham Forest yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? Çift maç eleme usulüne göre oynanacak

FENERBAHÇE - NOTTİNGHAM FOREST RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre Fenerbahçe ile Nottingham Forest arasında oynanacak olan rövanş mücadelesi 26 Şubat 2026 Perşembe günü saat 23.00'te gerçekleştirilecek. Karşılaşma İngiltere'de bulunan City Ground Stadyumu'nda oynanacak.

ETİKETLER
#Futbol
#uefa avrupa ligi
#nottingham forest
#Fenerbahçe
#Son 16 Play-off
#Avrupa Ligi Play-off
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.