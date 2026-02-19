Fenerbahçe Nottingham Forest yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? Çift maç eleme usulüne göre oynanacak

Fenerbahçe Notingham Forest'ı yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur sorusu taraftarların gündeminde yer alıyor. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden tek temsilcimiz Fenerbahçe, lig etabında 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 12 puanla lig etabını 19. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu oynamaya hak kazandı. Son 16 play-off turu kapsamında Fenerbahçe bugün Nottingham Forest ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan eşleşmenin ikinci maçı ise İngiltere'de oynanacak. Taraftarlar tarafından bugün oynanacak olan karşılaşmada Fenerbahçe, Nottingham Forest'ı yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

FENERBAHÇE NOTTİNGHAM FOREST'I YENERSE, YENİLİRSE, BERABERE KALIRSA NE OLUR?

Fenerbahçe bugün oynanacak olan mücadelede Nottingham Forest karşısında galibiyet alırsa büyük bir avantaj elde edecek. İngiltere'de oynanacak olan mücadelede sarı-lacivertliler beraberlik bile alsa son 16 turuna çıkmaya hak kazanacak. Mağlubiyet ve beraberlik senaryolarında ise sarı-lacivertlilerin İngiltere'de oynayacağı deplasman mücadelesi kritik rol oynayacak. İlk maçta Fenerbahçe berabere kalırsa son 16 turuna yükselmek için Nottingham Forest'ı yenmesi gerekecek.

FENERBAHÇE - NOTTİNGHAM FOREST RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre Fenerbahçe ile Nottingham Forest arasında oynanacak olan rövanş mücadelesi 26 Şubat 2026 Perşembe günü saat 23.00'te gerçekleştirilecek. Karşılaşma İngiltere'de bulunan City Ground Stadyumu'nda oynanacak.