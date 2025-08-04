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 | Sumru Tarhan

Fenerbahçe play off rakibi kim oldu? UEFA kura çekimi başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe'nin Feyenoord'u yenmesi halinde play off rakibinin kim olacağı bugün UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrası belli oldu. Taraftarlar heyecanla kura çekimini takip ederken Fenerbahçe'nin play off rakibi netleşti.

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Fenerbahçe play off rakibi kim oldu? UEFA kura çekimi başladı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 13:18
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 13:22

Avrupa'da ülkemizi temsil eden 'nin bugün play off rakibi belli oldu. 3. ön eleme turunda 'u geçmesi durumunda karşılaşacağı rakibi bugün çekilen kura sonucunda netleşti.

FENERBAHÇE PLAY OFF RAKİBİ KİM OLDU SON DAKİKA?

Bugün UEFA , Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde turu kurası çekiliyor. Sarı lacivertli ekip Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'u yenmesi durumunda play off turunda mücadele edecek. Rakibini yenmesi durumunda karşılaşacağı rakibi ise kura çekimi sonrasında belli olacak. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'u geçmesi halinde play-off turunda - eşleşmesinin galibi ile mücadele edecek.

Fenerbahçe play off rakibi kim oldu? UEFA kura çekimi başladı

FENERBAHÇE PLAY OFF TURUNDA KİMİNLE OYNAYACAK?

Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden FB, 3. ön eleme turunda Feyenoord'u yenerse play off turunda yarışacak. Bugün çekilen kura sonucuna göre Fenerbahçe, Feyenoord'u elemesi halinde Nice-Benfica eşleşmesinin galibi ile eşleşecek. Güncel performansa bakıldığında sarı lacivertli ekibin rakibini yenmesi halinde karşılaşacağı takımın Benfica olacağı tahmin edildi.

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ETİKETLER
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