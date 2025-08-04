Fenerbahçe play off rakibi kim oldu? UEFA kura çekimi başladı

Avrupa'da ülkemizi temsil eden Fenerbahçe'nin bugün play off rakibi belli oldu. 3. ön eleme turunda Feyenoord'u geçmesi durumunda karşılaşacağı rakibi bugün çekilen kura sonucunda netleşti.

FENERBAHÇE PLAY OFF RAKİBİ KİM OLDU SON DAKİKA?

Bugün UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde play-off turu kurası çekiliyor. Sarı lacivertli ekip Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'u yenmesi durumunda play off turunda mücadele edecek. Rakibini yenmesi durumunda karşılaşacağı rakibi ise kura çekimi sonrasında belli olacak. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'u geçmesi halinde play-off turunda Nice - Benfica eşleşmesinin galibi ile mücadele edecek.

FENERBAHÇE PLAY OFF TURUNDA KİMİNLE OYNAYACAK?

Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden FB, 3. ön eleme turunda Feyenoord'u yenerse play off turunda yarışacak. Bugün çekilen kura sonucuna göre Fenerbahçe, Feyenoord'u elemesi halinde Nice-Benfica eşleşmesinin galibi ile eşleşecek. Güncel performansa bakıldığında sarı lacivertli ekibin rakibini yenmesi halinde karşılaşacağı takımın Benfica olacağı tahmin edildi.