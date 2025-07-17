Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
35°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Fenerbahçe Portimonense maç kadrosu, muhtemel ilk 11! John Duran maçta oynaycak mı?

Fenerbahçe - Portimonense maç kadrosu karşılaşmaya saatler kala gündem oldu. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşma bugün saat 22.00'de başlayacak. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe Portimonense muhtemel ilk 11'leri ve John Duran'ın oynayıp oynamayacağı araştırılıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe Portimonense maç kadrosu, muhtemel ilk 11! John Duran maçta oynaycak mı?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 19:30
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 19:30

yeni sezon hazırlıkları kapsamında geçtiğimiz günlerde Portekiz kampına gitti. Sarı-lacivertliler Portekiz kampı kapsamında bugün ilk hazırlık maçına Portimonense karşısında çıkacak. Karşılaşmada sarı-lacivertlilerin yeni transferlerinin oynayıp oynamayacağı gündem oldu.

Taraftarlar tarafından Fenerbahçe Portimonense maç kadrosu ve muhtemel 'leri merak ediliyor.

Fenerbahçe Portimonense maç kadrosu, muhtemel ilk 11! John Duran maçta oynaycak mı?

FENERBAHÇE - PORTİMONENSE MAÇ KADROSU

Fenerbahçe'de karşılaşma öncesinde sadece Talisca'nın sakatlığı bulunuyor. Yıldız futbolcu sarı-lacivertlilerin Türkiye hazırlık kampı kapsamında oynadığı Karagümrük karşılaşmasında sakatlanmıştı.

Talisca yaşadığı sakatlık nedeniyle Fenerbahçe'nin Portekiz kampına alınmadı. Bu sebepten dolayı da Portimonense karşılaşmasında forma giymeyecek. Portekiz ekibi Portimonense'de ise herhangi bir sakatlığı olan oyuncu bulunmuyor.

Fenerbahçe Portimonense maç kadrosu, muhtemel ilk 11! John Duran maçta oynaycak mı?

FENERBAHÇE - PORTİMONENSE MUHTEMEL İLK 11

Fenerbahçe - Portimonense maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Diego Carlos, Çağlar Söyüncü, Archie Brown, Fred, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Cengiz Ünder, En Nesyri

Fenerbahçe Portimonense maç kadrosu, muhtemel ilk 11! John Duran maçta oynaycak mı?

JOHN DURAN FENERBAHÇE - PORTİMONENSE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe - Portimonense hazırlık maçında John Duran'ın forma giymesi beklenmiyor. Sarı-lacivertlilerin yeni transfer ettiği yıldız futbolcu geçtiğimiz günlerde kampa katıldı. Bu sebepten dolayı John Duran'ın karşılaşmada yer almayacağı tahmin ediliyor.

ETİKETLER
#Futbol
#hazırlık maçı
#mac
#kadro
#Fenerbahçe
#İlk 11
#Transferler
#Portimonense
#Portekiz Kampı
#Portimonense
#Hazırlıkmaçı
#Muhtemelİlk11
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.