Fenerbahçe Portimonense maç kadrosu, muhtemel ilk 11! John Duran maçta oynaycak mı?

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında geçtiğimiz günlerde Portekiz kampına gitti. Sarı-lacivertliler Portekiz kampı kapsamında bugün ilk hazırlık maçına Portimonense karşısında çıkacak. Karşılaşmada sarı-lacivertlilerin yeni transferlerinin oynayıp oynamayacağı gündem oldu.

Taraftarlar tarafından Fenerbahçe Portimonense maç kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri merak ediliyor.

FENERBAHÇE - PORTİMONENSE MAÇ KADROSU

Fenerbahçe'de karşılaşma öncesinde sadece Talisca'nın sakatlığı bulunuyor. Yıldız futbolcu sarı-lacivertlilerin Türkiye hazırlık kampı kapsamında oynadığı Karagümrük karşılaşmasında sakatlanmıştı.

Talisca yaşadığı sakatlık nedeniyle Fenerbahçe'nin Portekiz kampına alınmadı. Bu sebepten dolayı da Portimonense karşılaşmasında forma giymeyecek. Portekiz ekibi Portimonense'de ise herhangi bir sakatlığı olan oyuncu bulunmuyor.

FENERBAHÇE - PORTİMONENSE MUHTEMEL İLK 11

Fenerbahçe - Portimonense maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Diego Carlos, Çağlar Söyüncü, Archie Brown, Fred, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Cengiz Ünder, En Nesyri

JOHN DURAN FENERBAHÇE - PORTİMONENSE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe - Portimonense hazırlık maçında John Duran'ın forma giymesi beklenmiyor. Sarı-lacivertlilerin yeni transfer ettiği yıldız futbolcu geçtiğimiz günlerde kampa katıldı. Bu sebepten dolayı John Duran'ın karşılaşmada yer almayacağı tahmin ediliyor.