Fenerbahçe - Rizespor maçı kamp kadrosu açıklandı! Osayi Samuel ve Ferdi yer almadı

24 Ağustos 2024 18:25 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 18:29

Sarı lacivertlilerin gündeminde yer alan Rizespor mücadelesine kısa süre kala kamp kadrosu da belli oldu. Osayi Samuel ve Ferdi'nin yer almaması ise neden oynamıyor sorusunu gündeme getirdi.

OSAYİ SAMUEL RİZESPOR MAÇINDA YOK MU, NEDEN?

Rizespor - Fenerbahçe maçının kadrosu belli olurken Samuel, ayak bileğinden sakatlık yaşaması nedeniyle kadroda yer almazken Ferdi Kadıoğlu da transfer görüşmeleri nedeniyle forma giymeyecek.

FENERBAHÇE - RİZESPOR MAÇI KAMP KADROSU

Kadroda yer alan oyuncular şöyle:

“Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek, Fred Santos, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En Nesyri, Cenk Tosun”

Mert Hakan Yandaş ve Rade Krunic cezalı olması nedeniyle forma giymeyecek olan oyuncular arasında yer alıyor.