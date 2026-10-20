Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kalan maçları! 5 maç daha oynayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe, organizasyonun üçüncü haftasında Slavia Prag'ı İstanbul'da konuk edecek. Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşma, sarı-lacivertli takımın bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki performansı açısından önem taşıyor. Roma karşısında sahasında aldığı beraberliğin ardından Aston Villa deplasmanında ağır bir yenilgi yaşayan Fenerbahçe, Çekya temsilcisi karşısında galibiyet arayacak. İsmail Kartal'ın öğrencileri, ligde Corendon Alanyaspor karşısında elde ettikleri 3-0'lık galibiyetin ardından Avrupa mücadelesine çıkacak. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? İşte maç tarihleri…

FENERBAHÇE SLAVİA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Slavia Prag ile karşılaşacak. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabakanın başlama saati 19.45 olarak belirlendi. Çekya temsilcisini kendi sahasında ağırlayacak sarı-lacivertliler, bu karşılaşmada sezonun ilk Şampiyonlar Ligi galibiyetini almak için mücadele edecek. Karşılaşmayı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek. Burgos'un yardımcılıklarını ise Iker De Francisco ile Ivan Masso Granado üstlenecek.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ilk hafta maçında sahasında Roma ile 1-1 berabere kaldı. İkinci haftada İngiltere deplasmanına çıkan sarı-lacivertli ekip, Aston Villa karşısında sahadan 6-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Avrupa arenasındaki ilk iki karşılaşmasında galibiyet alamayan Fenerbahçe, Slavia Prag mücadelesinde bu seriyi sonlandırmak için sahaya çıkacak. İsmail Kartal'ın öğrencileri, karşılaşma öncesinde ligde Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek moral kazandı.

FENERBAHÇE'NİN SONRAKİ ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Slavia Prag karşılaşmasının ardından Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi takvimi kasım ayında devam edecek. Sarı-lacivertliler, 4 Kasım 2026 tarihinde saat 19.45'te Liverpool FC'yi kendi sahasında konuk edecek. İç sahada oynanacak bu müsabakanın ardından Fenerbahçe, 25 Kasım 2026 tarihinde saat 22.00'de FC Shakhtar Donetsk ile deplasmanda karşılaşacak.

Fenerbahçe'nin Avrupa takvimindeki karşılaşmaları aralık ayında da sürecek. Sarı-lacivertli ekip, 9 Aralık 2026 tarihinde saat 22.00'de LASK deplasmanına çıkacak. Yeni yılın ilk ayında ise iki karşılaşma oynayacak olan Fenerbahçe, 20 Ocak 2027 tarihinde saat 19.45'te Villarreal CF'yi sahasında ağırlayacak. Organizasyondaki son maçını 27 Ocak 2027 tarihinde oynayacak sarı-lacivertliler, saat 22.00'de Atletico de Madrid deplasmanında mücadele edecek.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun ilk karşılaşmasında Roma'yı sahasında ağırladı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. İkinci hafta maçında Aston Villa ile İngiltere'de karşılaşan sarı-lacivertli takım, rakibine 6-0 mağlup oldu. Organizasyonun üçüncü haftasında Slavia Prag ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, ilk iki haftada elde edemediği galibiyeti almak için sahaya çıkacak. İsmail Kartal yönetimindeki ekip, bu mücadele öncesinde Corendon Alanyaspor karşısında aldığı 3-0'lık lig galibiyetiyle Avrupa maçına hazırlanacak.

Slavia Prag maçının ardından Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nde farklı rakiplere karşı oynanacak beş karşılaşma daha bekliyor.

Fenerbahçe'nin Slavia Prag karşılaşmasından sonraki maç programı şöyle:

4 Kasım 2026, 19.45: Fenerbahçe - Liverpool FC (İç saha)

25 Kasım 2026, 22.00: FC Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe (Deplasman)

9 Aralık 2026, 22.00: LASK - Fenerbahçe (Deplasman)

20 Ocak 2027, 19.45: Fenerbahçe - Villarreal CF (İç saha)

27 Ocak 2027, 22.00: Atlético de Madrid - Fenerbahçe (Deplasman)