Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kalan maçları! Bir sonraki maçı kimle, ne zaman?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında İngiltere'nin Liverpool takımıyla karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak. Fransız hakem Clement Turpin'in düdük çalacağı karşılaşmada sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarındaki puan mücadelesini sürdürecek. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ilk üç maçta iki beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, toplam 2 puanla lig sıralamasında 31. basamakta bulunuyor. Slavia Prag karşısında aldığı beraberliğin ardından Süper Lig'de de art arda iki mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli ekip, Liverpool karşılaşmasında sahaya çıkacak. Mücadelenin ardından Fenerbahçe'nin Avrupa takvimindeki diğer karşılaşmalar da futbolseverler tarafından takip edilecek. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kalan maçları ne zaman? Detaylar…

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 4. MAÇINA ÇIKIYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe, organizasyonun dördüncü haftasında İngiltere temsilcisi Liverpool'u ağırlayacak. İki takım arasındaki mücadele Chobani Stadı'nda oynanacak. Saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Fransız hakem Clement Turpin görev yapacak. Turpin'in yardımcılıklarını Fransa Futbol Federasyonundan Nicolas Danos ve Benjamin Pages üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise yine Fransa Futbol Federasyonundan Jeremy Stinat olacak.

Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan üç karşılaşmada istediği sonuçları alamadı. Oynadığı maçlarda iki beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, toplamda 2 puan topladı. Bu sonuçların ardından organizasyonun lig sıralamasında 31. sırada bulunan sarı-lacivertli ekip, dördüncü hafta mücadelesinde Liverpool karşısında sahaya çıkacak.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki son karşılaşması Slavia Prag'a karşı oynandı. Kendi sahasında çıktığı mücadelede 2-0 öne geçen sarı-lacivertliler, karşılaşmanın devamında üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Avrupa arenasındaki bu sonucun ardından Süper Lig'de de üst üste iki mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe'de gözler Liverpool maçına çevrildi. Sarı-lacivertli takım, Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında İngiliz ekibiyle karşılaşarak organizasyondaki puan mücadelesini sürdürecek.

FENERBAHÇE'NİN SONRAKİ ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, KİMLE?

Fenerbahçe'nin Liverpool karşılaşmasının ardından Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı ilk müsabaka 25 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Sarı-lacivertli ekip, bu tarihte Ukrayna temsilcisi FC Shakhtar Donetsk ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 23.00'te başlayacak.

Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk karşılaşmasının ardından Avrupa takvimindeki bir sonraki maçını 9 Aralık 2026 tarihinde oynayacak. Sarı-lacivertliler, bu kez Avusturya temsilcisi LASK ile deplasmanda karşılaşacak. Saat 23.00'te başlayacak müsabakanın ardından Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki iki karşılaşması daha bulunuyor.

FENERBAHÇE KALAN MAÇLARI (ŞAMPİYONLAR LİGİ)

Fenerbahçe'nin Liverpool karşılaşması sonrasında Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı dört müsabakanın tarihleri ve rakipleri belli. Sarı-lacivertli ekip, kalan maç takviminde iki deplasman karşılaşmasına çıkacak, bir maçta ise kendi sahasında mücadele edecek. İlk iki karşılaşmasını deplasmanda oynayacak olan Fenerbahçe, FC Shakhtar Donetsk ve LASK ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertlilerin lig aşamasındaki son iki mücadelesinden biri Chobani Stadı'nda, diğeri ise deplasmanda oynanacak. 20 Ocak 2027 tarihinde Villarreal CF'yi konuk edecek Fenerbahçe, 27 Ocak 2027'de Atletico de Madrid deplasmanına çıkacak. Böylece Liverpool maçı sonrasında sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi'ndeki dört karşılaşmalık programı tamamlanacak.

Fenerbahçe'nin Liverpool maçı sonrası kalan 4 maçının programı şu şekilde:

25 Kasım 2026, saat 23.00: FC Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe (Deplasman)

9 Aralık 2026, saat 23.00: LASK - Fenerbahçe (Deplasman)

20 Ocak 2027, saat 20.45: Fenerbahçe - Villarreal CF (İç saha)

27 Ocak 2027, saat 23.00: Atletico de Madrid - Fenerbahçe (Deplasman)