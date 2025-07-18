Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, hangi kanalda? Sarı-lacivertlilerin rakibi belli oluyor

Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eleme turu maçları başladı. Bu sezon ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Fenerbahçe, 3. eleme turundan turnuvaya katılacak. Fenerbahçe'nin rakibinin kim olacağı ise kura çekiminin ardından belli olacak.

Taraftarlar tarafından Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, hangi kanalda yayınlanacağı ise merak ediliyor.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin de yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu kura çekimi 21 Temmuz 2025 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Kura çekimi UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan genel merkezinde yapılacak. Kura çekiminin ardından ise sarı-lacivertlilerin rakibi belli olacak.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kura çekimi UEFA'nın resmi internet sitesi üzerinden yayınlanacak. Ayrıca kura çekiminin TRT Spor ekranlarından da canlı olarak yayınlanması bekleniyor.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA tarafından açıklanan Şampiyonlar Ligi takvimine göre 3. eleme turu karşılaşmaları 5-6 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Rövanş mücadeleleri ise 12 Ağustos tarihinde oynanacak.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ MUHTEMEL RAKİPLERİ

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri şöyle: