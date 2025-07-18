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 | Hüseyin Bahcivan

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, hangi kanalda? Sarı-lacivertlilerin rakibi belli oluyor

Fenerbahçe bu sezon ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek. Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turundan katılacak olan sarı-lacivertlilerin rakibi kura çekiminin ardından belli olacak. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

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Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, hangi kanalda? Sarı-lacivertlilerin rakibi belli oluyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.07.2025
saat ikonu 13:36
|
GÜNCELLEME:
18.07.2025
saat ikonu 13:36

Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonu olan 'nde eleme turu maçları başladı. Bu sezon ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan , 3. eleme turundan turnuvaya katılacak. Fenerbahçe'nin rakibinin kim olacağı ise kura çekiminin ardından belli olacak.

Taraftarlar tarafından Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ne zaman, hangi kanalda yayınlanacağı ise merak ediliyor.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, hangi kanalda? Sarı-lacivertlilerin rakibi belli oluyor

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin de yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu kura çekimi 21 Temmuz 2025 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Kura çekimi UEFA'nın 'nin kentinde bulunan genel merkezinde yapılacak. Kura çekiminin ardından ise sarı-lacivertlilerin rakibi belli olacak.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, hangi kanalda? Sarı-lacivertlilerin rakibi belli oluyor

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kura çekimi UEFA'nın resmi internet sitesi üzerinden yayınlanacak. Ayrıca kura çekiminin ekranlarından da canlı olarak yayınlanması bekleniyor.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, hangi kanalda? Sarı-lacivertlilerin rakibi belli oluyor

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA tarafından açıklanan Şampiyonlar Ligi takvimine göre 3. eleme turu karşılaşmaları 5-6 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Rövanş mücadeleleri ise 12 Ağustos tarihinde oynanacak.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, hangi kanalda? Sarı-lacivertlilerin rakibi belli oluyor

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ MUHTEMEL RAKİPLERİ

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri şöyle:

  • Benfica
  • Club Brugge
  • Feyenoord
  • Rangers - Panathinaikos (Galibi)
ETİKETLER
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#isviçre
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#Fenerbahçe
#Aktüel
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