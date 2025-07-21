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 | Hüseyin Bahcivan

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? 3. ön eleme turu rakibi bugün belli olacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. Bu sezon ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Fenerbahçe'nin 3. ön eleme turu mücadelesine geri sayım başladı. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta olduğu merak ediliyor. Sarı-lacivertlilerin rakibi bugün yapılacak kura çekiminin ardından netlik kazanacak.

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Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? 3. ön eleme turu rakibi bugün belli olacak
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 12:59
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 12:59

Devler Ligi'nde eleme turu heyecanı devam ediyor. Süper Lig'in 2024-2025 sezonunu 2. sırada tamamlayan ve 'ne 3. eleme turundan katılmaya hak kazanan 'nin rakibi bugün belli olacak.

Kura çekiminin ardından sarı-lacivertlilerin, UEFA 'nde karşı karşıya geleceği takım netlik kazanacak. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman olduğu merak ediliyor.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? 3. ön eleme turu rakibi bugün belli olacak

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre Şampiyonlar Ligi'nin 3. ön eleme turunun ilk maçı 5-6 Ağustos 2025 tarihinde oynanacak. İkinci karşılaşma ise bir hafta sonra 12-13 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? 3. ön eleme turu rakibi bugün belli olacak

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ RAKİBİ KİM?

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rakibi bugün gerçekleştirilecek olan kura çekiminin ardından belli olacak. UEFA'nın resmi internet sitesi üzerinden canlı yayınlanacak.

Sarı-lacivertliler , , Feyenoord ya da Rangers-Panathinaikos eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek.

ETİKETLER
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#Eleme Turu
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