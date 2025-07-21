Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? 3. ön eleme turu rakibi bugün belli olacak

Devler Ligi'nde eleme turu heyecanı devam ediyor. Süper Lig'in 2024-2025 sezonunu 2. sırada tamamlayan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turundan katılmaya hak kazanan Fenerbahçe'nin rakibi bugün belli olacak.

Kura çekiminin ardından sarı-lacivertlilerin, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geleceği takım netlik kazanacak. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman olduğu merak ediliyor.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre Şampiyonlar Ligi'nin 3. ön eleme turunun ilk maçı 5-6 Ağustos 2025 tarihinde oynanacak. İkinci karşılaşma ise bir hafta sonra 12-13 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ RAKİBİ KİM?

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rakibi bugün gerçekleştirilecek olan kura çekiminin ardından belli olacak. Kura çekimi UEFA'nın resmi internet sitesi üzerinden canlı yayınlanacak.

Sarı-lacivertliler Benfica, Club Brugge, Feyenoord ya da Rangers-Panathinaikos eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek.