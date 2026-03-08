Fenerbahçe Samsunspor maç kadrosu, muhtemel 11! Fenerbahçe'de 5 futbolcu kadroya alınmadı

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftaların ilerlemesiyle birlikte şampiyonluk yarışı da giderek kartmaya başladı. Ligde 2. sırada yer alan Fenerbahçe bugün Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Son haftalarda üst üste puan kayıpları yaşayan sarı-lacivertliler karşılaşmadan galibiyet alarak Galatasaray ile olan puan farkını 4'e indirmek istiyor. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Fenerbahçe - Samsunspor maçı bugün saat 20.00'de oynanacak. Peki Fenerbahçe - Samsunspor maç kadrosu, muhtemel 11'leri belli oldu mu?

FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇ KADROSU

Fenerbahçe'de karşılaşma öncesinde Edson Alvarez, Milan Skriniar, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo'nun sakatlığı bulunuyor. 5 futbolcunun da karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor. Marco Asensio'nun durumuna ise maç saatinde teknik ekip karar verecek.

Samsunspor tarafında ise Jaures Assoumou ve Bedirhan Çetin'in sakatlıkları devam ediyor. Tanguy Coulibaly, Emre Kılınç., Afonso Sousa'nın durumuna ise maç saatinde karar verilecek.

FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MUHTEMEL 11

Fenerbahçe - Samsunspor maçında teknik direktör Domenico Tedesco tekrardan takımının başında sahaya çıkacak. Hastalığı nedeniyle 2 haftadır takımla beraber olamayan Tedesco, bugün Samsunspor maçıyla birlikte saha kenarına dönüyor. Fenerbahçe'nin karşılaşmada Skriniar'ın sakatlığından dolayı 3'lü formasyondan dolayı sahada olması bekleniyor. Fenerbahçe - Samsunspor maçının muhtemel 11'leri şöyle:

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Yiğit Efe, Oosterwolde, Oğuz Aydın, Guendouizi, İsmail Yüksek, Levent Mercan, Asensio, Kerem, Cherif

Samsunspor: Okan, Mendes, Satka, Van Drongelken, Tomasson, Celil, Makoumbou, Holse, Ntcham, Elayis, Ndiaye

FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR SARI KART SINIRINDAKİ FUTBOLCULAR

Fenerbahçe - Samsunspor maçında iki takımda da sarı kart sınırında yer alan futbolcular bulunuyor.

Fenerbahçe sarı kart sınırındaki futbolcular

Nelson Semedo

Ederson

Archie Brown

Anthony Musaba

Mert Müldür

Kerem Aktürkoğlu

Samsunspor sarı kart sınırındaki futbolcular

Zeki Yavru

Emre Kılınç

Olivier Ntcham

Yunus Emre Çift

Tanguy Coulibaly

Rick van Drongelen

Logi Tomasson