Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Fenerbahçe Samsunspor maç kadrosu, muhtemel 11! Fenerbahçe'de 5 futbolcu kadroya alınmadı

Fenerbahçe - Samsunspor muhtemel 11, maç kadrosu taraftarların gündeminde yer alıyor. Trendyol Süper Lig'in 25. haftası kapsamında 2. sırada yer alan Fenerbahçe, 7. sırada bulunan Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler karşılaşmadan galibiyet ile ayrılarak Galatasaray ile olan puan farkını 4'e indirmek istiyor. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen kritik mücadelede sarı-lacivertlilerden 5 futbolcu forma giyemeyecek. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Samsunspor maç kadrosu, muhtemel 11, sakatlar, cezalılar ve sarı kart sınırında yer alan futbolcular araştırılmaya başlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe Samsunspor maç kadrosu, muhtemel 11! Fenerbahçe'de 5 futbolcu kadroya alınmadı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.03.2026
saat ikonu 17:00
|
GÜNCELLEME:
08.03.2026
saat ikonu 17:00

Trendyol 'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftaların ilerlemesiyle birlikte şampiyonluk yarışı da giderek kartmaya başladı. Ligde 2. sırada yer alan bugün ile karşı karşıya gelecek. Son haftalarda üst üste puan kayıpları yaşayan sarı-lacivertliler karşılaşmadan galibiyet alarak Galatasaray ile olan puan farkını 4'e indirmek istiyor. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Fenerbahçe - Samsunspor maçı bugün saat 20.00'de oynanacak. Peki Fenerbahçe - Samsunspor , 'leri belli oldu mu?

Fenerbahçe Samsunspor maç kadrosu, muhtemel 11! Fenerbahçe'de 5 futbolcu kadroya alınmadı

FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇ KADROSU

Fenerbahçe'de karşılaşma öncesinde Edson Alvarez, Milan Skriniar, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo'nun sakatlığı bulunuyor. 5 futbolcunun da karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor. Marco Asensio'nun durumuna ise maç saatinde teknik ekip karar verecek.

Fenerbahçe Samsunspor maç kadrosu, muhtemel 11! Fenerbahçe'de 5 futbolcu kadroya alınmadı

Samsunspor tarafında ise Jaures Assoumou ve Bedirhan Çetin'in sakatlıkları devam ediyor. Tanguy Coulibaly, Emre Kılınç., Afonso Sousa'nın durumuna ise maç saatinde karar verilecek.

Fenerbahçe Samsunspor maç kadrosu, muhtemel 11! Fenerbahçe'de 5 futbolcu kadroya alınmadı

FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MUHTEMEL 11

Fenerbahçe - Samsunspor maçında teknik direktör Domenico Tedesco tekrardan takımının başında sahaya çıkacak. Hastalığı nedeniyle 2 haftadır takımla beraber olamayan Tedesco, bugün Samsunspor maçıyla birlikte saha kenarına dönüyor. Fenerbahçe'nin karşılaşmada Skriniar'ın sakatlığından dolayı 3'lü formasyondan dolayı sahada olması bekleniyor. Fenerbahçe - Samsunspor maçının muhtemel 11'leri şöyle:

Fenerbahçe Samsunspor maç kadrosu, muhtemel 11! Fenerbahçe'de 5 futbolcu kadroya alınmadı

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Yiğit Efe, Oosterwolde, Oğuz Aydın, Guendouizi, İsmail Yüksek, Levent Mercan, Asensio, Kerem, Cherif

Samsunspor: Okan, Mendes, Satka, Van Drongelken, Tomasson, Celil, Makoumbou, Holse, Ntcham, Elayis, Ndiaye

Fenerbahçe Samsunspor maç kadrosu, muhtemel 11! Fenerbahçe'de 5 futbolcu kadroya alınmadı

FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR SARI KART SINIRINDAKİ FUTBOLCULAR

Fenerbahçe - Samsunspor maçında iki takımda da sarı kart sınırında yer alan futbolcular bulunuyor.

Fenerbahçe sarı kart sınırındaki futbolcular

Nelson Semedo

Ederson

Archie Brown

Anthony Musaba

Mert Müldür

Kerem Aktürkoğlu

Fenerbahçe Samsunspor maç kadrosu, muhtemel 11! Fenerbahçe'de 5 futbolcu kadroya alınmadı

Samsunspor sarı kart sınırındaki futbolcular

Zeki Yavru

Emre Kılınç

Olivier Ntcham

Yunus Emre Çift

Tanguy Coulibaly

Rick van Drongelen

Logi Tomasson

ETİKETLER
#süper lig
#samsunspor
#Fenerbahçe
#Maç Kadrosu
#Muhtemel 11
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.