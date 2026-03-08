Fenerbahçe Samsunspor maç kadrosu, muhtemel 11! Fenerbahçe'de 5 futbolcu kadroya alınmadı

Kategoriler
Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftaların ilerlemesiyle birlikte şampiyonluk yarışı da giderek kartmaya başladı. Ligde 2. sırada yer alan Fenerbahçe bugün Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Son haftalarda üst üste puan kayıpları yaşayan sarı-lacivertliler karşılaşmadan galibiyet alarak Galatasaray ile olan puan farkını 4'e indirmek istiyor. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Fenerbahçe - Samsunspor maçı bugün saat 20.00'de oynanacak. Peki Fenerbahçe - Samsunspor maç kadrosu, muhtemel 11'leri belli oldu mu?
Fenerbahçe'de karşılaşma öncesinde Edson Alvarez, Milan Skriniar, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo'nun sakatlığı bulunuyor. 5 futbolcunun da karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor. Marco Asensio'nun durumuna ise maç saatinde teknik ekip karar verecek.
Samsunspor tarafında ise Jaures Assoumou ve Bedirhan Çetin'in sakatlıkları devam ediyor. Tanguy Coulibaly, Emre Kılınç., Afonso Sousa'nın durumuna ise maç saatinde karar verilecek.
Fenerbahçe - Samsunspor maçında teknik direktör Domenico Tedesco tekrardan takımının başında sahaya çıkacak. Hastalığı nedeniyle 2 haftadır takımla beraber olamayan Tedesco, bugün Samsunspor maçıyla birlikte saha kenarına dönüyor. Fenerbahçe'nin karşılaşmada Skriniar'ın sakatlığından dolayı 3'lü formasyondan dolayı sahada olması bekleniyor. Fenerbahçe - Samsunspor maçının muhtemel 11'leri şöyle:
Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Yiğit Efe, Oosterwolde, Oğuz Aydın, Guendouizi, İsmail Yüksek, Levent Mercan, Asensio, Kerem, Cherif
Samsunspor: Okan, Mendes, Satka, Van Drongelken, Tomasson, Celil, Makoumbou, Holse, Ntcham, Elayis, Ndiaye
Fenerbahçe - Samsunspor maçında iki takımda da sarı kart sınırında yer alan futbolcular bulunuyor.
Fenerbahçe sarı kart sınırındaki futbolcular
Nelson Semedo
Ederson
Archie Brown
Anthony Musaba
Mert Müldür
Kerem Aktürkoğlu
Samsunspor sarı kart sınırındaki futbolcular
Zeki Yavru
Emre Kılınç
Olivier Ntcham
Yunus Emre Çift
Tanguy Coulibaly
Rick van Drongelen
Logi Tomasson