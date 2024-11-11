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Fenerbahçe Sivasspor’u kaç kaç yendi? Herkes bu maçı konuşuyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
11 Kasım 2024 09:03 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 09:11
Fenerbahçe Sivasspor’u kaç kaç yendi? Herkes bu maçı konuşuyor

Zirve yarışından kopmayan Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor'u 4-0 yendi. Karşılaşmanın skoru en çok aratılanlar arasına girdi.

Fenerbahçe​ ile yiğidolar Sivasspor​, Trendyol Süper Lig​​'in 12. haftasında kozlarını paylaştı.

Fenerbahçe zirve yarışından kopmadığını bir kez daha gösterdi.

Fenerbahçe Sivasspor’u kaç kaç yendi? Herkes bu maçı konuşuyor - 1. Resim

FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇ SKORU?

Birçok pozisyonun yaşandığı karşılaşmada kazanan taraf, 4-0'lık skorla sarı - lacivertliler oldu.

Fenerbahçe, bu sonuçla birlikte ligde puanını 26'ya çıkartarak 2. sıraya tırmandı ve zirve takibini sürdürdü. Sivasspor ise 17 puanla ligde 7. sırada yer aldı.

Fenerbahçe Sivasspor’u kaç kaç yendi? Herkes bu maçı konuşuyor - 2. Resim

FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇ ÖZETİ

Fenerbahçe 24. dakikada Samet Akaydin​'in kaydettiği golle maçta 1-0 öne geçti.

53. dakikada sahneye çıkan Dusan Tadic, verilen penaltı şansını gole çevirerek farkı 2'ye çıkardı.

Fenerbahçe Sivasspor’u kaç kaç yendi? Herkes bu maçı konuşuyor - 3. Resim

80. dakikada ise ceza sahası dışından harika bir gol kaydeden Sofyan Amrabat, farkı 3'e çıkardı.

Allan Saint-Maximin, 90+4. dakikada maçın skorunu belirleyen golü kaydederek galibiyeti getirdi.

Sıkça Sorulan Sorular
Bu skorla birlikte 26'ya çıktı

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Kaynak: TGRT Haber
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